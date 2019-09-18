"Алроса" приобретет 100% акций завода “Кристалл”: нейтрально
По данным от компании (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб. за акцию), в случае одобрения Наблюдательным советом, заседание которого состоится 24 сентября, АЛРОСА к концу года приобретет 100% акций завода “Кристалл” у государства. Стоимость сделки может составить 1,9 млрд руб. против 6 млрд руб., которые компания планировала привлечь в 2019 г. от продажи непрофильных активов. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании, так как цена сделки невелика для компании (по нашему прогнозу, 2019 EBITDA превысит 100 млрд руб.), тогда как по итогам расширения производственных мощностей доля компании на российском рынке ограненных алмазов составит 70%.
Завод “Кристалл” ежегодно обрабатывает 200 тыс. карат алмазного сырья, более 90% этого объема “Кристаллу” поставляет АЛРОСА. Оценить стоимость покупки сложно из-за отсутствия аналогичных сделок и публичных компаний в секторе огранки.
Сейчас на долю АЛРОСы приходится 20% российского рынка бриллиантов; филиал АЛРОСы, компания “Бриллианты АЛРОСы” специализируется на обработке крупных камней. Компания не является новичком в бизнесе. АЛРОСА намерена направить свои усилия на повышение эффективности производства за счет применения современных технологий обработки алмазного сырья, автоматизации рутинных процессов и создания центров концентрации высокотехнологичного оборудования и квалифицированного персонала. Это предполагает временное увеличение капиталовложений, однако в долгосрочной перспективе может привести к снижению производственных расходов.
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