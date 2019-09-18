Металлургические компании РФ: рекомендация "выше рынка"
Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям российских металлургических компаний.
На наш взгляд, акции горно-металлургического сектора перепроданы.
По нашей оценке, они торгуются с дисконтом 20% к средним мультипликаторам на протяжении цикла.
На сравнительной основе мы предпочитаем акции НЛМК (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $27,6/ГДР) и Северстали (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 17,6/ГДР, ранее ПО РЫНКУ) в российском горно-металлургическом секторе.
Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по компаниям Evraz (РЦ £6,5/ГДР) и ММК (РЦ $9,8/ГДР).
Наши аргументы в поддержку акций компаний российского стального сектора следующие: все они отличаются высоким уровнем вертикальной интеграции, являются лидерами отрасли с точки зрения издержек, способны перенаправлять объемы продаж на внутренний рынок, у них сильные балансы и привлекательная дивидендная политика.
С точки зрения перспектив мирового рынка стали, инвесторы по-прежнему недооценивают сильные фундаментальные показатели спроса, особенно в железорудном сегменте и сегменте по производству коксующегося угля, а также преувеличивают последствия американо-китайского торгового конфликта на отрасль.
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