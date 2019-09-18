Сегодня ФРС США, FOMC должен определить монетарную политику. Общий консенсус – снижение ставки на 25 б.п., а основная интрига – уберет ли ФРС из своего лексикона термин “корректировка монетарной политики в середине цикла”.

Между тем, в последние дни возникли серьезные проблемы на межбанковском рынке в США. В понедельник ставки по операциям репо овернайт подскочили почти до 5%, были зафиксированы случаи роста ставок и до 8%. Во вторник ситуация обострилась еще больше, в моменте ставки взлетели до 10%.

О значительном краткосрочном спросе на доллары США свидетельствовали и SWAP операции с другими валютами, стоимость заимствований в долларах против евро на неделю почти удвоилась. Во многом, стрессовая ситуация на межбанке в США возникла из-за сезонных факторов: корпоративные налоги и большие размещения Казначейства США.

Однако, как отмечают многие эксперты, периодически возникающая напряженность на рынке репо говорит о том, что ФРС не контролирует ситуацию и на предстоящем заседании они должны предложить меры для решения этой проблемы. Уже во вторник, ФРБ Нью-Йорка впервые с 2008 года принял решение начать операции репо овернайт. Объем торгов в первый день составил 53.2 млрд. долл. при лимите 75 млрд. После этого ставки на межбанке в США упали до 3.5%. В среду, как заявил ФРБ Нью-Йорка, они продолжат рефинансировать банки на 75 млрд. долл.

Из-за возникших проблем на межбанке сегодня FOMC (помимо снижения ставки рефинансирования и разъяснений перспектив ДКП) может дополнительно объявить о снижении ставки по избыточным резервам (IOER). Также возможны намеки на то, что при ухудшении ситуации с краткосрочным кредитованием, ФРС начнет долгосрочные программы или запустит QE (количественное смягчение).



