Мы ожидаем, что ФРС сегодня снизит целевую ставку на 25 б.п., до 1,75-2,0%.

В сопроводительном пресс-релизе мы ожидаем, что ФРС сохранит свой прежний сигнал. Текущее снижение ставки является не началом цикла снижения, а «корректировкой в середине цикла» повышения (как это было в 1998 году). Текущее состояние американской экономики является хорошим, однако присутствуют риски, в основном, внешние. Будущие решения по ставке будут определяться поступающими данными.

Рассмотрим основные факторы в пользу снижения ставки.

1. Продолжается замедление глобальной экономики (особенно в Китае и Европе). Это негативно влияет на прибыли и инвестиции американских компаний.

2. В августе произошло обострение торгового конфликта США и Китая, которое еще ухудшило условия глобальной торговли и повысило неопределенность. 1 сентября США ввели новые 15%-е пошлины на китайский импорт объемом $110 млрд. В ответ Пекин ввел ответные тарифы на ряд американских товаров.

3. Глобальный спад активности в производственном секторе в августе затронул и США – индекс ISM Manufacturing опустился ниже 50 пунктов впервые за три года.

4. Предпочитаемый ФРС показатель инфляции (PCE Core) в июле составил 1,6% г/г, оставаясь существенно ниже целевых 2%.

5. Инверсия кривой доходности США на участке 3 месяца/10 лет сохраняется с конца мая, предвещая рецессию в американской экономике.

6. ЕЦБ на минувшей неделе пошел на снижение депозитной ставки и возобновление количественного смягчения с 1 ноября. При прочих равных это будет ослаблять евро относительно доллара, ухудшая торговые возможности США.

7. Сохраняется давление на ФРС со стороны Д.Трампа, который призывает снизить ставки до нуля и даже сделать их отрицательными для облегчения обслуживания растущего долга и поддержки экспортеров.

Отметим, что в последние недели выросло число факторов в пользу сохранения ставки ФРС на текущем уровне 2,0-2,25%. Об этом говорят и фьючерсы на ставку, согласно которым на утро 18 сентября, вероятность снижения ставки снизилась до 54%, а вероятность сохранения ставки неизменной выросла до 44%.

1. Рынок труда в США остается в хорошей форме, несмотря на некоторое замедление прироста числа рабочих мест в августе до 130 тысяч. Безработица находится вблизи минимальных за 50 лет 3,7%.

2. Потребительские расходы – основа экономики США – остаются сильными. Рост розничных продаж в августе вдвое превысил прогноз (+0,4% м/м против ожидаемых 0,2%), при этом данные за июль были пересмотрены в лучшую сторону.

3. В торговом противостоянии США и Китая наметились подвижки. В начале сентября стороны пошли на взаимные уступки в преддверии переговоров, которые намечены на начало октября. Также появилась информация о том, что США рассматривают заключения временного торгового соглашения с Китаем.

4. Индекс потребительских цен без учета стоимости энергоносителей и продовольствия (Core CPI) в августе вырос на 2,4%. Это максимум за 11 лет, что может говорить о нарастании инфляционного давления.

В целом, мы ожидаем, что ФРС снизит ставку и скорректирует ожидания рынка в пользу более жесткой монетарной политики (меньшее количество снижений ставок, чем ожидают инвесторы). Это, вероятно, приведет к укреплению доллара на мировом рынке и росту долларовых ставок, что окажет умеренно негативное влияние на активы развивающихся рынков, в том числе российских".