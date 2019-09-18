Повторное введение в Индонезии запрета на экспорт бедных никелевых руд с 2020 года (на два года раньше, чем изначально планировалось), вероятно, усилит дефицит на рынке в 2020-2021 годах. Хотя потенциально ускоренное наращивание производства никеля в Индонезии ослабит давление на поставки в 2021 году, рост рынка электромобилей может превысить ожидания и в дальнейшем поддержать цены на никель. Мы увеличили прогноз по цене никеля на 2020-2021 годы до $16 500 за тонну, вследствие чего повышаем наш прогноз прибыли Норникеля: наша оценка EBITDA на 2019 и 2020 годы теперь соответственно на 6% и 18% выше консенсус-прогноза. Мы считаем, что акции компании котируются на невысоких уровнях по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 5,5 и с 13%-й доходностью по дивидендам, выплата которых ожидается в 2020 году. Наша целевая цена повышена до $28,90 за ГДР, оценка совокупной доходности на ближайшие 12 месяцев составляет 29%. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Норникеля.

— Следует отметить, что в ближайшие месяцы цена на никель может отличаться волатильностью, т. к. рынок будет отслеживать фактические объемы поставок руды из Индонезии до конца года, когда на них вводится полный запрет. Тем не менее мы думаем, что в 2020-2021 годах на рынке, видимо, будет наблюдаться дефицит, что поддержит среднюю цену на никель на отметке $16 500 за тонну, т. е. на уровне нашего прежнего оптимистического сценария.

— Мы обновили финансовые прогнозы по Норникелю, заложив в оценочную модель следующие прогнозы на 2020 год: EBITDA — $8,7 млрд (на 18% выше консенсус-прогноза), свободные денежные потоки — $3,9 млрд и дивиденды — $4,5 млрд, которые будут выплачены в ближайшие 12 месяцев. С учетом сравнительно хорошей динамики цен на корзину металлов Норникеля и того, что акционерное соглашение между Интерросом и РУСАЛом действительно еще более трех лет, мы полагаем, что Норникель, вероятно, будет придерживаться текущей формулы выплаты дивидендов и сохранит коэффициент дивидендных выплат на уровне 60% от EBITDA по крайней мере на 2019-2021 годы.

— Влияние возможного IPO Быстринского ГОКа на цену акции Норникеля может варьироваться от нейтрального до умеренно позитивного, т. к. параметры оценки, как мы полагаем, будут не хуже, чем у материнской компании. Сравнительно небольшие масштабы Быстринского ГОКа и отсутствие перспектив роста, видимо, отлично компенсируются диверсифицированной корзиной металлов (включает медь и золото), а также высоким коэффициентом конвертации EBITDA в свободные денежные потоки благодаря налоговым льготам и ограниченным капвложениям в поддержание текущего уровня производства. Мы оцениваем стоимость акционерного капитала Быстринского ГОКа примерно в $2,7-3,3 млрд.

— С учетом наших допущений относительно цен на сырьевые товары и курсов валют в рамках базового сценария Норникель котируется на невысоком уровне 5,5 по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2020о", с 10%-й доходностью прогнозируемых свободных денежных потоков 2020 года и с 13%-й доходностью по дивидендам, которые будут выплачены в следующем году. Исходя из оценки на основании сценариев и целевого значения коэффициента "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 6-7, мы получаем целевую стоимость акционерного капитала Норникеля $46 млрд. Соответственно, мы повышаем целевую цену с $26,90 до $28,90 за ГДР и моделируем совокупную доходность (включая дивидендную доходность) на уровне 29% на ближайшие 12 месяцев. Мы считаем акции Норникеля самыми устойчивыми из всех бумаг производителей промышленных металлов в России и сохраняем по ним рекомендацию ПОКУПАТЬ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



