Российский рынок акций занял выжидательную позицию перед заседанием ФРС и в связи с противоречивыми заявлениями властей Саудовской Аравии в отношении сроков восстановления нефтедобычи.

Федрезерв скорее всего снизит ставку на 25 б.п., но это никого не удивит и уже заложено в текущие котировки, а вот в отношении риторики есть интрига. С одной стороны, Трамп агрессивно призывает Пауэлла снижать ставку, чтобы не только ускорить экономику перед выборами (эффект налоговой реформы уже исчерпан), но и снизить расходы на обслуживание долга на фоне гигантского и растущего бюджетного дефицита, превысившего 1 трлн долл.

Также ФРС важно не слишком отстать от ЕЦБ в части стимулов, чтобы не допустить излишнего укрепления доллара. С другой стороны, базовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года, да и экономика пока не слишком ощущает холодное дыхание рецессии. Кроме того, наметилось некоторое потепление в отношениях с Китаем, стороны возобновляют торговые переговоры в октябре. Выбор у Пауэлла непростой – между беспрецедентным давлением со стороны президента и рынка и репутацией.

С нашей точки зрения, ФРС заявит, что будет действовать в соответствии с обстоятельствами, что может несколько разочаровать инвесторов. Тем не менее уже скоро внимание биржевиков сместится с вопросов монетарной политики на финансовую отчетность корпораций за третий квартал.