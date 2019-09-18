Что делать? Куда идти? Что нас ждет завтра? Вопросов больше, чем ответов и многие участники рынка явно в растерянности. Со всех сторон сплошные «трабблы» — нефть скачет как сумасшедшая, от ФРС неизвестно чего ждать, а американцы с китайцами по-прежнему меряются своими экономиками и все никак не могут выяснить, кто из них круче. В таких условиях ждать каких-то конструктивных инвестиционных идей не приходится, и участники рынка чаще всего просто плывут на волнах текущих событий. И вчерашние торги ничем не отличались от предыдущих. В понедельник нефть полетела вверх, и в фаворе были акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Вчера нефть развернулась на 180 градусов и точно так же развернулись инвесторы, которые маниакально начали топить все тот же сырьевой сектор. Многие акции нефтянки потеряли вчера даже больше, чем приобрели накануне, хотя потери всего сырьевого сектора оказались все же несколько ниже — минус 0,9% против роста в +2,3%, который мы наблюдали накануне.

Но в целом, вчерашние торги прошли достаточно спокойно и неспешно, что собственно и предсказывали многие аналитики. Индексы «терлись» вблизи нулевых отметок, а в последний час торгов даже нашли в себе силы немножко подрасти. И благодаря этому росту все индексы, во-первых, смогли завершить день в зеленой зоне, и, во-вторых, фактически вернулись на исходные позиции, полностью ликвидировав потери понедельника.

На отраслевом уровне ничего интересного не было, и максимальные изменения пришлись как раз на сырьевой сектор. Он же оказался единственным, который продемонстрировал отрицательную динамику. Однако плюс у всех остальных был настолько мал — от +0,1% в промышленном секторе до +0,8% в акциях коммунального сектора, что этим точно можно пренебречь.

Среди отдельных акций фактически такая же картина — ничего особенного и исключительного. Можно выделить, пожалуй, разве что акции Kraft Heinz (KHC, —4,25%), которые после двухнедельного роста, составившего в итоге почти 20% вдруг резко откатились назад, потеряв более 4% своей стоимости. Однако это «вдруг» имеет под собой вполне понятную причину. Инвесторы начали массово продавать эти акции после появления информации о том, что в понедельник 2-й по величине акционер Kraft Heinz — частная инвестиционная компания 3G Capital продала 9% своих акций более чем на 700 млн. долларов. И, естественно, многие участники рынка, увидев это, поспешили последовать ее примеру.

Ожидания рынка 18 сентября

Сегодня нам предстоит пережить очень сложный день. Сама по себе обстановка на мировых рынках весьма и весьма противоречива. С одной стороны, нефть и все что с ней связано, не дает спокойно спать инвесторам. Полеты «во сне и наяву» нефтяных котировок за последние дни оставили заиками наверное уже не одного трейдера, работающего на этом сумасшедшем рынке. И, естественно, несмотря на кажущееся спокойствие, это сказывается на мировых фондовых рынках. С другой стороны, участники рынка, как кролик на удава, смотрят на ФРС и замерли в ожидании решения Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). И все это в одном флаконе мы получим именно сегодня. В 17-30 мск как обычно по средам выйдут данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые по мнению аналитиков должны в очередной раз сократиться. Однако, вопреки всем прогнозам, нефтяные котировки почему-то не хотят расти и показывают по итогам первой половины дня снижение на 1%. Складывается такое впечатление, что цены на нефть вообще уже живут своей жизнью и их изменение перестало поддаваться хоть какой-то логике.

Но все же главное событие сегодняшнего дня, а может быть даже и не дня, а в целом этого года (кто его знает — история покажет!) — это решение о ставке и последующая пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла. И вот здесь-то нас действительно ждет лотерея с абсолютно непредсказуемым исходом. Как обычно говорится, беременным женщинам и лицам со слабой психикой в этом процессе лучше не участвовать. Да и всем остальным инвесторам лучше пока отойти в сторонку и посмотреть на весь этот процесс со стороны. И поэтому главный инвестиционный совет на сегодняшний день сводится к хорошо известной украинской поговорке: Не лезьте поперед батьки в пекло! Осторожность прежде всего! И всем — спокойствия!