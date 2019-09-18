Котировки определяются с направлением в середине среднесрочного up-тренда (канала с красными границами). В случае пробоя верхней границы краткосрочная картина сменится с осторожно позитивной на позитивную. Пока же сохраняются умеренные риски коррекции вплоть до противоположной границы с текущим значением 5250 руб.

Трендовые индикаторы говорят в пользу роста, но также с рисками просадки:

— линия тренда ADX ниже 20% свидетельствуют об отсутствии уверенного тренда, что может помешать цене рвануть вверх;

— быстрая линия MACD переплетается с сигнальной, демонстрируя торможение фазы роста.

Дополнительным драйвером роста является сигнал на закрытие коротких позиций – смена направленности Parabolic SAR (с шагом 0,001) на восходящую. Что касается осцилляторов, то они указывают на позитивный сентимент без перекупленности бумаг.

Краткосрочный сценарий: торможение в актуальном диапазоне 5340-5600 руб. с более вероятным выходом наверх.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Акции возвращаются в долгосрочную фазу роста с условной поддержкой в виде синего пунктира. Пробой наверх розовой линии после отскока наверх от 5000 руб. вносит определенный позитив в техническую картину.

Технические индикаторы в целом указывают на отсутствие локального тренда на недельном графике. Но растущие минимумы и максимумы с мая текущего года намекают на позитивный настрой инвесторов.

На мой взгляд, в перспективе 1-2 месяцев более вероятен пробой наверх 5600 руб. с допустимыми просадками к 5250 руб. Следующая серьезная остановка при таком раскладе – 5800 руб. Если же продавцам удастся вернуть цену в область 5250 руб. или ниже, то зафиксируем неудачную попытку возобновления восходящей тенденции.

Уровни поддержки: 5417 / 5340 / 5285 / 5243 / 5125 / 5055

Уровни сопротивления: 5600 / 5660 / 5728 / 5800 / 5942,5