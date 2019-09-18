Сегодня завершается заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), и большинство участников финансовых рынков ожидают, что регулятор снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75–2,00%.

Снижение на 50 бп маловероятно, учитывая зафиксированное недавно ускорение базовой инфляции в США и сохранение восходящего тренда на американском рынке акций (вчера индекс S&P500 вырос в самом конце торгов, закрывшись чуть выше 3000 пунктов). Однако большинство наблюдателей при этом полагают, что еще одно снижение ставки на 25 бп до конца этого года вполне может произойти. Сегодня FOMC также представит обновленные прогнозы динамики процентных ставок. В данный момент медианное прогнозное значение ставки по федеральным фондам на долгосрочном временном горизонте составляет 2,5%. Скорее всего, регулятор также в очередной раз подтвердит свою готовность действовать соответственно ситуации, с тем чтобы обеспечить сохранение положительных темпов роста экономики и добиться выхода на целевые темпы инфляции, которая по-прежнему держится ниже таргетируемого ФРС уровня.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл неоднократно говорил о том, что неопределенность ситуации в мировой экономике является одной из основных причин смягчения политики ФРС. Никаких признаков снижения этой неопределенности пока не видно. Напряженность в торговых отношениях отрицательно сказывается на экспорте, особенно из стран Азии. Согласно опубликованным сегодня данным, объем экспорта Японии в августе сократился на 8,2% г/г. Снижение продолжается уже девятый месяц подряд. В том числе экспорт в Китай снизился на 12,1% г/г, а в Южную Корею – на 9,4% г/г.

Слабую динамику демонстрирует и сводный глобальный индекс PMI, являющийся весьма точным индикатором уровня деловой активности в мировой экономике. Последние результаты зафиксировали ухудшение таких показателей, как число новых заказов, объем выпуска и уровень уверенности бизнеса. Темпы роста промышленного производства в Китае продолжают снижаться, несмотря на предпринимаемые властями шаги по монетарному и фискальному стимулированию экономики. Еще одним фактором, который будет учитывать FOMC при принятии решения по ключевой ставке, очевидно, станет недавний инцидент с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии и связанное с ним сокращение предложения на рынке нефти. С точки зрения потребителей вызванный этим скачок цен равнозначен дополнительному налогу. Как мы отмечали во вчерашнем выпуске Макроэкономического обзора, рост цен на нефть может, помимо прочего, подстегнуть инвестиционную активность в США.

Вчера Федрезерву пришлось в экстренном порядке решать проблему дефицита долларовой ликвидности, образовавшегося на денежном рынке, в результате которого короткие ставки поднялись выше уровня ставки ФРС по федеральным фондам. В том числе ставка однодневного репо в какой-то момент подскочила до 10%. В финансовой системе денежный рынок вообще и рынок репо в частности играют ту же роль, что и кровеносная система – в живом организме.

Сокращение долларовой ликвидности обусловлено рядом факторов, включая увеличение выпуска казначейских облигаций и уплату налогов американским корпоративным сектором. Это связано с восстановлением запасов ликвидности Минфином США после достигнутого недавно соглашения о приостановке действия потолка долга, а также с выросшим до триллиона долларов дефицитом бюджета, который необходимо финансировать. В этих условиях усиливается спрос на ликвидность.

Помимо этого, завершение программы количественного смягчения привело к сокращению свободных резервов банков на счетах ФРС. Вчера регулятор впервые с 2008 г. осуществил вливание ликвидности в систему с использованием инструмента однодневного репо. В перспективе Федрезерв, чтобы избежать образования дефицита ликвидности на денежном рынке, вполне может начать предоставлять ликвидность через операции репо на постоянной основе. Если FOMC объявит о возобновлении программы количественного смягчения (что представляется весьма вероятным на данном этапе), банковские резервы в результате выкупа облигаций регулятором начнут расти. На наш взгляд, вполне можно ожидать, что сегодня FOMC объявит об увеличении покупки активов в целях управления ликвидностью, что наверняка будет названо лайт-версией количественного смягчения.

Это подчеркивает важность управления балансом для Федрезерва, который, по всей вероятности, может начать проводить денежно-кредитную политику, используя одновременно два инструмента – ставку по федеральным фондам и собственный баланс. Регулятор вряд ли станет ждать, пока ставка по федеральным фондам опустится до нуля (в худшем сценарии). Более вероятно, что изменения в ставках и балансе ФРС будут носить дополняющий друг друга характер.

Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками. В обозримом будущем ЕЦБ и Банк Японии, которые завтра объявят решения по денежно-кредитной политике, вряд ли смогут отказаться от отрицательных процентных ставок и начать сокращать свои балансы. Нет ничего удивительного в том, что многие инвесторы и представители центробанков все чаще ставят под сомнение возможность решения накопившихся проблем мерами денежно-кредитной политики. Альтернативным инструментом управления спросом могло бы стать фискальное стимулирование, хотя и здесь проблема растущей долговой нагрузки накладывает свои ограничения. Тем не менее очевидно, что сдвиг в пользу увеличения роли фискальной политики уже начался.