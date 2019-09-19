Ключевым событием предыдущей сессии для мировых фондовых площадок стало решение ФРС о снижении ключевой процентной ставки на 0,25 б.п. – до диапазона 1,75-2,00%. Это совпало с предварительным консенсус-прогнозом большинства экспертов.

Первая реакция рынков была негативной, однако после пресс-конференции Джерома Пауэлла просадку удалось выкупить. Глава ФРС отметил, что регулятор принял решение о ставке, чтобы сохранить темпы экономического роста и застраховаться от рисков. При этом базовый прогноз по экономике остается благоприятным. Пауэлл также подчеркнул, что не ожидает рецессию в экономике США, о которой так много говорят в последние месяцы.

Глава ФРС добавил, что при ухудшении ситуации в экономике США может потребоваться «серия снижений процентных ставок». Однако, по его мнению, в настоящее время подобного снижения пока не требуется.

В результате американский рынок акций закрывался без существенных изменений. Индекс S&P 500 остался чуть выше 3000 п. В условиях мягкой риторики ФРС сохраняются шансы на его рост к новым историческим максимумам в область 3030-3050 п. Индекс доллара в это же время незначительно вырос.

Цены не нефть Brent в среду упали еще на 1,5%, откатившись в район $63,5. Продолжение падения в базовом сценарии не ожидаю. Геополитическая премия должна увеличиться, так что при прочих равных отката к исходным позициям до событий в Саудовской Аравии ($60) можем избежать.

Как мы видим, мировые ЦБ продолжают снижать ставки и смягчать денежно-кредитную политику. Так что учитывая этот факт, а также статистику по инфляции в РФ, лишь укрепляются ожидания того, что Банк России в этом году может еще раз снизить ключевую ставку. Согласно вчерашним данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ за период с 10 по 16 сентября составило 0,1% третью неделю подряд. Из этих данных следует, что годовая инфляция замедлилась до 4,1%.

Вслед за инфляцией снижаются и процентные ставки в экономике, что в свою очередь является крайне позитивным драйвером для внутреннего рынка акций и облигаций. Индекс гособлигаций (RGBI) и индекс МосБиржи уже сейчас находятся около исторических максимумов. При этом пространство для их подъема сохраняется.

На рынке облигаций в текущей ситуации более привлекательным выглядит сектор длинных корпоративных бумаг с высоким рейтингом, которые еще не в полной мере переоценились вслед за ОФЗ. Если RGBI торгуется на рекордных отметках, то индексу корпоративных облигаций до максимумов 2018 г. необходимо еще достаточно сильно вырасти.

По индексу МосБиржи сохраняется умеренно положительный среднесрочный взгляд. При отсутствии ухудшения внешнего фона мы можем увидеть обновление максимумов в районе 2850 п. В условиях снижения ставок по-прежнему считаю, что самой простой и понятной историей может быть ставка на устойчивые дивидендные истории.

В паре USD/RUB в ближайшее время ожидаю формирование нового широкого диапазона консолидации. Внизу область поддержки расположена в районе 62,5-63,5 Сверху зона торможения находится около 65-65,5. При прочих равных в этих границах курс может болтаться еще несколько недель.

Среди наиболее заметных движений в российских акциях накануне можно было выделить резкий рост акций Русала (+4,3%). Бумаги подскочили на новостях о возможных дивидендах за III квартал, о чем сообщил Андрей Шаронов – член совета директоров холдинга En+, контролирующего 50% акций алюминиевой компании. Возврат к выплате дивидендов позитивен для акций Русала, однако реакция на новость может быть кратковременной, особенно с учетом слабой динамики стоимости тонны алюминия в рублях. Фокус внимания в этих бумагах будет смещен на финансовый отчет компании по итогам III квартал. Долгосрочный взгляд положительный.

На 2,6% в среду просели обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Глава компании отметил, что нет планов проведения байбэка. Мы сохраняем осторожный взгляд на краткосрочные перспективы обыкновенных акций нефтяной компании на фоне отсутствия новых драйверов для роста. Риски сползания котировки оцениваются как высокие. В текущей ситуации даже могут быть оправданны короткие позиции с близкими стоп-заявками.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,22%, нефть Brent в плюсе на 0,17%. Сегодня ожидаются заседания центробанков Японии, Швейцарии и Англии.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.