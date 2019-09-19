По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись в основном на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3006,73 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,79%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта, до —0,51%.

Инвесторы достаточно нервно отреагировали на ожидаемое решение комитета по открытым рынкам ФРС США снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,75-2% годовых. Однако, на мой взгляд, позитивным является тот факт, что регулятор прогнозирует еще одно снижение ставки до конца текущего года.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,40%, закрывшись на отметке $63,66. Поводом для дальнейшего снижения цен на «черное золото» послужили очередные новости из Саудовской Аравии, согласно которым крупнейший нефтепроизводитель вскоре полностью восстановит поставки нефти на мировой рынок. «Поставки нефти вернутся на рынок в прежнем объеме до 3:43 утра субботы»,- заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции в Джидде. В настоящий момент цена фьючерсного контракта Brent предпринимает попытки отбиться от уровня $63, но если данный рубеж не устоит, следующей остановкой может стать отметка $61.

Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,08%, закрывшись на отметке 2818,6 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2800 и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135900 и 134000. Сопротивления — 138300 и 140500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,15 укрепившись на 0,33% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.