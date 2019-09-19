Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно позитивный.

Главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС, в ходе которого ключевая ставка была снижена на 25 б.п. и теперь находится в диапазоне 1.75-2%. Ожидания смягчения курса преобладали, однако интрига сохранялась до последнего. С этим связана и динамика индексов США – незначительное снижение в рамках дня и в первые минуты после решения, а затем уверенный рост. Для ближайших перспектив рынков важен не только нынешний пересмотр ставки, но и прогнозы регулятора, согласно которым до конца 2019 нас с высокой долей вероятности ожидает еще одно снижение на 25 б.п. Позитивным моментом для инвесторов является и повышение прогноза ФРС по росту ВВП США в 2019 году с 2.1% в июне до 2.2% в данный момент. В 2020, как и ранее, ожидается прирост на 2%.

В пользу еще одного снижения ставки в этом году свидетельствует и прогноз ФРС по инфляции, которая вряд ли превысит 1.8% даже с учетом двух последних пересмотров ключевого показателя. На фоне этих событий считаем, что индексы США способны обновить исторические максимумы и закрепиться на новых вершинах в краткосрочной перспективе, в то же время спрос на доллар немного сократится, что даст шанс в том числе валютам развивающихся рынков. Дальнейшая динамика мировых рынков будет зависеть от договоренностей США и Китая по торговле.

Цены на нефть продолжили снижение не только за счет планов быстрого возобновления полноценной добычи в Саудовской Аравии, но и вследствие роста недельных запасов нефти на 1.1 млн. баррелей. МЭА заверяет рынок в отсутствии поводов для беспокойства по дисбалансу. Общие резервы стран МЭА насчитывают 1.55 млрд. баррелей, этого хватило бы для удовлетворения всего спроса даже при полной остановке добычи в мире, не говоря уже о частичных перебоях в рамках одной страны. Цены на нефть практически вернулись в прежний ценовой диапазон. Частично помешать этому могут новые санкции США в адрес Ирана, которые должны быть объявлены в ближайшие дни.

Настроения на российском рынке сейчас довольно неплохие. Рубль укрепился на фоне незначительного роста спроса на ОФЗ и сегодня, вероятно, продолжит рост на итогах заседания ФРС. Уровень безработицы в РФ снизился до 4.3%, что также является положительным фактором. В лидерах фондовой секции акции Мечела после подключения перспективного Эльгинского месторождения к электросетям для снижения издержек. Потенциал роста бумаг сохраняется.