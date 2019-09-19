Федрезерв второй раз за два месяца снизил процентную ставку, доведя ее до уровня в 1,75-2%. Фьючерсы на ставку на протяжении последних недель уже полностью отражали, что рынок настроен именно на этот сценарий, и основной интригой в преддверии заседания выглядело ожидание обновления прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям.

Обновление «точечной диаграммы» подтвердило насколько члены комитета расходятся в оценке наиболее рационального реагирования на замедление темпов экономического роста. После предыдущего обновления прогнозов в июне ни один представитель регулятора не ожидал более двух понижений ставки в этом году (первое состоялось в конце июля, второе – вчера). Теперь же из 17 членов комитета 7 ждут еще одного понижения ставки до конца этого года, 5 – сохранения текущего уровня ставки неизменным, а еще 5 – при составлении прогнозов поставили уровень на 25 пунктов выше текущего (соответственно, эти представители регулятора либо не являются голосующими в этом году, либо вчера голосовали против снижения ставки).

Текущая ситуация, когда с одной стороны, замедление экономических индикаторов носит вполне умеренный характер, а фондовые рынки находятся вблизи исторических максимумов, а с другой стороны, экономическая ситуация в других развитых странах и риски торговых конфликтов могут при негативном развитии событий резко ухудшить общую картину, подчеркивает разногласия внутри представителей комитета. На своей пресс-конференции глава ФРС Дж.Пауэлл заявил, что два подряд понижения ставки не означают «долгого периода ее падения», однако «ФРС может продолжить снижение процентной ставки на протяжении длительного времени, если темпы роста экономики начнут значительно сокращаться» (отметим, что FOMC вчера локально поднял прогноз по темпам роста ВВП в этом году с 2,1% до 2,2%). Ситуация с фьючерсами на ставку не сильно изменилась после объявления итогов заседания – на данный момент рынок оценивает вероятность следующего снижения ставки на октябрьском заседании в 42%, на декабрьском – в 65%.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением на 0,1% по индексу Мосбиржи. Отсутствие выраженного риск-аппетита на глобальных рынках, с нашей точки зрения, создает условия для продолжения консолидации индекса Мосбиржи преимущественно в середине диапазона 2800-2850 пунктов.