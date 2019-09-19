Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2810-2825 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон и закрытие рынка акций в США с незначительным отклонением по основным индексам.

Во второй половине дня инвесторы и спекулянты будут осмыслять вчерашнее решение о понижении ставки ФРС и комментарии по этому поводу. Косвенное влияние на ход торгов России может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США в 15.30 МСК. Кроме того, в 17.00 МСК выйдет августовская статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.08%) и РТС (+0.05%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках необычно узких диапазонов. Столь сдержанная динамика локального рынка акций была связана с ожиданиями решения Федерального комитета по открытым рынкам по поводу процентной ставки ФРС. Уже после закрытия основных торгов в России стало известно, что ставка по федеральным кредитным средствам была вполне предсказуемо понижена на 0.25%. Теперь она установлена в диапазоне 1.75%-2.00% годовых. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС отреагировали на указанное событие незначительным повышением по итогам вечерней торговой сессии.

В результате вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС практически не изменилась. Она остается позитивной. Рублевый индекс МосБиржи по-прежнему находится на расстоянии однодневного движения от близкого исторического максимума. Шансы на его обновление в ближайшие дни все еще остаются высокими с учетом того, что фьючерсы на нефть продолжают торговаться заметно дороже уровня недельной давности.

Умеренно негативное влияние на нефтяные котировки вчера оказала публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на несущественное одновременное увеличение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном. С другой стороны в ценах на «черное золото» сохраняется повышенная премия за геополитический риск. Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести новые удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Однако США уже возложили вину за недавние атаки на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в указанной стране на Иран. В течение двух суток США введут против Ирана «значительные» санкции. Но речи о военном вмешательстве пока не идет.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 10.6 п., или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС умеренно негативно.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами понижения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —2.61%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.60%). Это было в значительной мере связано с технически факторами. С начала сентября эти акции оказались явно перекуплены. Дополнительным информационным поводом для фиксации прибыли в них стало очередное заявление главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова о том, что компания не планирует выкупать собственные акции на рынке.

Заметно слабее рынка также закрылись ликвидные представители сектора черной металлургии: НЛМК (NLMK RM, —1.49%), ММК (MAGN RM, —0.51%), Северсталь (CHMF RM, —1.20%). Каждая из указанных акций «уперлась» в среднесрочные уровни сопротивления. Сейчас они сдержанно корректируются после волны повышения, сформировавшейся с середины августа до середины сентября.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +4.29%) сильно подорожали на необычно высоких оборотах. Вчера для этого имелся вполне объективный позитивный информационный повод. Член совета директоров контролирующей эмитента компании En+ Андрей Шаронов заявил о том, что «РусАл» может выплатить дивиденды по итогам 3 квартала или за 2019 год. В прошлом году дивиденды не выплачивались из-за адресных санкций со стороны США и низких мировых цен на алюминий. Вполне вероятно, что при поддержке указанной новости бумаги RUSAL plc вновь приблизятся к сильному уровню сопротивления, расположенному в районе 30 руб.

Спекулятивные бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +3.06%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.92%) продолжили начавшееся накануне повышение, связанное с новостью о подключении Эльгинского угольного комплекса к единой энергетической системе России. Инвесторы и спекулянты связывают возможность успешного погашения крупного долга металлургической компании в отдаленной перспективе с успешным развитием указанного актива.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.