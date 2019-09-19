По итогам торгов 18 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,08% до 2818,60 п., а РТС вырос на 0,05% до 1382,16 п.

Весь прошедший торговый день отечественный рынок пытался сохранить равновесие в ожидании решения ФРС. Более яркой была лишь реакция нефтяных бумаг на попытки нефти провалиться ниже уровня $64 за баррель Brent. По итогам дня подешевели «Сургутнефтегаз» (-2,61%), «Газпром нефть» (-0,92%), «Роснефть» (-0,49%) и «ЛУКОЙЛ» (-0,1%). Бумаги X5 Retail Group отреагировали снижением на 1,43% на новости об объединении «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в одну торговую компанию. Под давлением также были бумаги сталеваров «НЛМК» (-1,49%) и «Северстали» (-1,2%). В цветной металлургии, напротив, покупатели преобладали, что помогло бумагам «РУСАЛа» подняться на 4,29%, а ГМК «Норникель» – на 1,71%. Среди лидеров также было много акций электроэнергетики, которые часто рассматриваются в качестве защитных активов во времена неопределённости. Сбербанк подешевел на 0,25%. По итогам заседания наблюдательного совета глава организации Г. Греф сообщил о том, что планируется пересмотр подходов к формированию комиссий, а также рассматривается вопрос присоединения к системе быстрых платежей, которую создал ЦБ РФ. Всё это создаёт условия для того, чтобы рост прибыли крупнейшей кредитной организации РФ продолжил замедляться. Впрочем, если разнообразные проекты, включая совместные площадки с Yandex (-0,26%), начнут приносить ожидаемую прибыль, то ситуация немного улучшится. Активность была существенно ниже, чем днём ранее, по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 37,671 млрд рублей.

Динамика рубля оказалась существенно лучше рынка акций. Укрепление отечественной валюты усилилось во второй половине дня на фоне достаточно результативных аукционов ОФЗ и статистики по инфляции. Прежде всего, к середине сентября рост цен замедлился до 4,1%, а с начала года инфляция составила 2,2% против 2,5% за аналогичный период год назад. Секрет этого достаточно прост: рост розничной торговли замедлился уже о 0,8% по сравнению с 1,0% в августе. Соответственно, у ЦБ РФ продолжают сохраняться основания для снижения ставки, а это сигнал для спекулянтов на покупку долговых обязательств. Размещения ОФЗ оставили неоднозначное впечатление. Впрочем, низкая активность была ожидаемой в день принятия решения ФРС. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года был реализован всего на 91% при предложении 20 млрд рублей по номиналу. Спрос превысил 28,566 млрд рублей. Второй аукцион ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года показал, что волнения были излишними. Удалось разместить весь предложенный объём 5,349 млрд рублей по номиналу при спросе 19,54 млрд рублей при средневзвешенной доходности 3,5%. В принципе, при любом итоге заседания ФРС у рубля сохраняются все его основные преимущества по сравнению с основными конкурентами, но более мягкая политика регулятора США будет означать более сильный импульс на рост интереса нерезидентов к долговым обязательствам РФ.

ФРС не стала разочаровывать рынок. Ключевая ставка по федеральным фондам была снижена на 25 базисных пунктов до 1,75%-2,00%. Более того, в пользу снижения высказались семеро из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард вовсе желал снижения на 50 базисных пунктов, а вот президенты ФРБ Бостона Э. Розенгрен и ФРБ Канзаса Э. Джордж заняли нейтральную позицию. Если Джордж является последовательным «ястребом», то сдержанность Э. Розенгрена была неожиданностью. Впрочем, на предыдущем заседании он также выступал против смягчения. 10 членов комитета из семнадцати, включая тех, кто не голосует, не ожидают ещё одного снижения ставки до конца года, но семь допускают, что ещё одно снижение может понадобиться. Пятеро из десяти считают, что июльского снижения уже было достаточно. На 2020 год снижение ставки не планируется, а вот по одному снижению допускается на 2021-2022 годы. В пресс-релизе отмечается то, что экономика остаётся сильной, а рост умеренным. В оценке безработицы и инфляции также ничего не поменялось. В итоговом заявлении делается лишь особый акцент на влияние международной ситуации, что на рынке рассматривают в качестве основного побудительного мотива для снижения ставки. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Дж. Пауэлл отметил, что неопределённость в сфере торговой политики остаётся ключевым риском экономического роста. Естественно, что Д. Трамп поспешил отметить в своём твитте, что Дж. Пауэлл и ФРС в очередной раз не смогли оправдать ожидания. Реакция американских индексов была слабой. Впрочем, по мере выступления главы ФРС пессимизм на рынке усилился, так как Пауэлл оказался довольно оптимистичным в отношении экономики и сдержанным по поводу ещё одного снижения до конца года. С другой стороны, он не забыл повторить, что снижение ставки будет необходимым, если экономика начнёт замедляться. Итог дня оказался уже не столь печальным, так как Dow Jones и S&P 500 смогли завершить торги в плюсе, поскольку надежды на более мягкую денежную политику всё же остаются, поскольку Пауэлл допустил расширение баланса ФРС, чтобы ответить на неожиданные проблемы с ликвидностью в финансовой системе. Доходность на фоне решения ФРС оставались почти без изменения. По 2-х летним казначейским обязательствам в районе 1,755%, а по 10-летним около 1,788%. Говоря об отдельных бумагах, нельзя пройти мимо обвала акций FedEx на 12,92%. Логистическая компания по доставке почтовых отправлений оказалась одной из жертв торговой войны, что привело к снижению прибыли и прогноза на весь финансовый год. По итогам торгов DJIA поднялся на 0,13% до 27147,08 п., а S&P 500 подрос на 0,03% до 3006,73 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Банк Японии не стал немедленно менять свою политику, хотя инфляция в стране вновь замедляется. Однако регулятор намекнул на возможные изменения в октябре. В Китае рынок рос, а вот в Гонконге снижался на фоне провала бумаг страховой AIA. Монетарные власти Гонконга снизили базовую ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%. Австралийский рынок пытался расти, надеясь на мягкость Резервного Банка. Безработица в стране выросла до 5,3% в августе по сравнению с 5,2% в июле. ВВП Новой Зеландии, по пересмотренным данным, вырос на 2,1% в II квартале по сравнению с 2,5% в предыдущей оценке и 2,0% в прогнозе. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22059,61 п. (+0,45%), Hang Seng – 26407,59 п. (-1,30%), Shanghai Composite – 2983,30 п. (-0,08%).

Нефть остановила падение. Вместо возможного смягчения санкционного режима, о чём ещё неделю назад говорил Д. Трамп, Иран может получить дополнительные ограничительные меры. Накануне Саудовская Аравия показала обломки беспилотных аппаратов и крылатых ракет, которыми были атакованы объекты инфраструктуры. По заявлению министерства обороны страны, атака осуществлялась не из Йемена, а с севера, где через залив находится Иран. Таким образом, вероятность возвращения Ирана на мировой рынок нефти в ближайшие месяцы равна нулю. Продолжаются проблемы в других регионах. Shell объявила о форс-мажоре по отгрузкам нигерийской нефти Bonny Light, в Колумбии взрыв бомбы разрушил секцию нефтепровода Transandino. Впрочем, в Колумбии нефтепровод находился на профилактике, так как в текущем году это уже 18-ый подрыв. В США разворачивается война за властные полномочия. Д. Трамп объявил о том, что собирается отменить решения Калифорнии по эмиссиям автомобилей. Таким образом, он рассчитывает завоевать избирателей штата, которые недовольны ростом цен на автомобили из-за строгих норм по выбросам. Обратим внимание на отчёт Минэнерго США. На неделе, завершившейся 13 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1 млн бар. до 417,1. Впрочем, на терминале в Кушинге запасы упали до минимального уровня с октября прошлого года. Запасы бензина увеличились на 0,8 млн бар., а дистиллятов на 0,4 млн бар. Импорт сырой нефти вырос на прошлой неделе на 326 тыс. бар. в день до 7,1 млн бар. суточных поставок. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 21,4 млн бар. общих топливных поставок в сутки. Остаётся только напомнить, что опросы показывали ожидания снижения запасов нефти от 2,0 до 2,5 млн бар. Добыча на прошедшей неделе не изменилась и составила 12,4 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent – $63,74 (+0,22%), WTI – $58,24 (+0,34%), золото – $1503,9 (-0,79%), медь – $5773,93 (+0,23%), никель – $17210 (+0,06%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 98,46 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась около 1,787%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,104 (+0,07%), GBP/USD – $1,248 (+0,02%), USD/JPY – 107,93 (-0,42%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть остановила падение, ФРС снизила ставку и может вновь смягчить политику при ухудшении экономического роста. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Отечественный рынок стартует нейтрально, хотя нельзя исключить отскока бумаг нефтяников на ожидании того, что иранская нефть ещё долго будет закрыта санкциями. Рубль способен продолжить своё укрепление на фоне грядущих налоговых платежей.