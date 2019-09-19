Темпы роста оборота розничной торговли продолжают снижаться.

Вчера Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за август. Как мы уже писали, в прошлом месяце темпы роста промышленного производства увеличились до 2,9% (здесь и далее – год к году) с 2,8% месяцем ранее в результате улучшения динамики в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также в секторе водоснабжения и водоотведения. Темпы роста оборота розничной торговли снизились до 0,8% с июльских 1,1%. Грузооборот транспорта сократился на 0,7% после падения на 1,1% в июле. Перевозки по железной дороге упали на 2%, а объемы трубопроводного транспорта увеличились на 1,1%. Объем строительных работ стал больше на 0,3% после роста на 0,2% в июле. При этом ввод жилья увеличился в августе на 11% после роста на 26,2% в предыдущем месяце. Платные услуги населению сократились на 1,3% после июльского падения на 2,7%. Производство сельскохозяйственной продукции в августе прибавило 2,8%, после того как выросло на 5,9% месяцем ранее. Реальные зарплаты увеличились в августе на 3% после роста на такую же величину в июле. Безработица в августе снизилась до рекордно низких 4,3% экономически активного населения с 4,5% месяцем ранее.

Ожидаем сохранения низких темпов роста российской экономики. Согласно нашим расчетам, в августе темпы роста российского ВВП увеличились до 0,7% с 0,5% месяцем ранее. При этом положительный вклад в экономическую динамику, как и в июле, внесли промышленность и сельское хозяйство.

Заметное негативное влияние на темпы роста ВВП в августе продолжили оказывать снижение объемов в секторе услуг и на транспорте, а также дальнейшее замедление в розничной торговле.

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста российской экономики останутся низкими. Несмотря на сохраняющийся умеренный рост реальных зарплат, вялая динамика розничной торговли и снижение объемов в секторе услуг говорят о том, что потребительский спрос по-прежнему слабый.

При этом мы считаем, что ситуация в транспортном секторе продолжит постепенно улучшаться благодаря умеренному росту объемов на трубопроводном транспорте.

Мы также ожидаем постепенного снижения темпов роста в промышленности в ближайшие несколько месяцев. По нашему мнению, наметившееся в последние несколько дней потепление в отношениях США и КНР не приведет к разрешению накопившегося вороха торговых противоречий между двумя странами. При этом уже введенные и анонсированные пошлины на горизонте 6–12 месяцев вызовут существенное замедление мировой экономики, что в среднесрочной перспективе негативно отразится на темпах роста ВВП в РФ.

Согласно нашему прогнозу, в текущем году российская экономика прибавит 0,7%, а в 2020 г. вырастет на 1%.