За месяц и корпоративные, и розничные кредиты показали относительно сильную динамику

Банк России вчера опубликовал данные по банковскому сектору за август 2019 г. Объем корпоративных кредитов месяц к месяцу вырос на 0,6% (здесь и далее – за вычетом переоценки), год к году темпы роста еще немного замедлились – до 5% с 5,7% в июле и 6,4% в июне. Рублевая часть корпоративных кредитов за месяц выросла сильнее (+0,9%), а год к году сохранила опережающую динамику (+10%). Розничные кредиты возросли за месяц на 1,8%, год к году рост составил 21,2% против 21,9% в июле и 22,8% в июне. Таким образом, замедление год к году в рознице носит плавный, но устойчивый характер (напомним, что пик роста пришелся на апрель и составлял 23,8% год к году). В то же время месячный рост в августе был ближе к верхней границе того, что сектор показывал в этом году. С начала года корпоративный портфель с поправкой на переоценку вырос на 3,3%, а розничный – на 13%. Доля просрочки в корпоративном сегменте за месяц снизилась на 10 б.п. до 8,0%, в рознице показатель также снизился на 10 б.п. до 4,8%.

Рост автокредитов ускоряется год к году в противовес общему тренду в рознице

По сегментам розницы данные публикуются с месячной задержкой. За июль портфель жилищных кредитов вырос всего на 0,1% (год к году – на 19,6% против 21,6% в июне), при этом объем новой выданной ипотеки за 7 мес. 2019 г. сократился на 4,5% год к году. ЦБ также указал, что ипотечные ставки в августе были на 0,2–2 п.п. ниже уровня января. Необеспеченные кредиты в июле прибавили 2,1%, что близко к максимальным месячным темпам этого года, год к году рост составил 24,4%, почти на уровне июньских 24,6%. Автокредиты выросли на 2,6% за месяц – это самый быстрый рост с начала года (год к году рост ускорился до 18,5% с 17,1% в июне и 16,4% в мае). Доля просрочки для необеспеченных кредитов в июле осталась на уровне 8,4%, а для автокредитов она сократилась на 10 б.п. за месяц до 6,6%.

Вклады населения также несколько улучшили свою динамику

Вклады населения в августе выросли на 0,4%, рублевая часть показала прирост на 0,9% за месяц. Год к году вклады выросли на 8,2%, это можно назвать ускорением относительно диапазона 6,8–7,3%, в котором рост держался в апреле–июле. Корпоративные депозиты за месяц снизились на 0,1%, а год к году – увеличились на 5,8% против 6,5% в июле и 4,9% в июне (то есть показатель колеблется без какого-либо ярко выраженного тренда). Месячная прибыль сектора составила 176 млрд руб. (почти аналогично июлю), а за вычетом Сбербанка – 83 млрд руб., оба показателя остаются ближе к верхней границе месячных показателей этого года.