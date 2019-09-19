По данным Росстата, в августе потребительский сектор продемонстрировал наихудший результат за последние два года. Прирост розничных продаж замедлился до 0.8% г/г, а объем оказанных услуг сократился на 1.3% г/г. Слабый рост реальных заработных плат (+3.0% г/г) в совокупности с высокой кредитной нагрузкой на население продолжает оставаться одной из главных причин для подобной динамики.

Замедляющийся рост потребительского спроса продолжает нивелировать большинство инфляционных рисков: по состоянию на 16 сентября, прирост индекса потребительских цен замедлился до 4.12% г/г, с опережением приблизившись к нижней границе прогнозного интервала Банка России на конец 2019 года (4-4.5% г/г).

Тем не менее, в базовых отраслях экономики наблюдается поступательное оживление, создавая фундамент для ускорения экономического роста в 2п’19. Во-первых, объемы оптовой торговли в июле (показатель публикуется с задержкой) зафиксировали стремительный рост на 4.4% г/г после снижения на протяжении 1п’19 (на 4.5%). Во-вторых, прирост промышленного производства остается устойчивым (+2.9% г/г) благодаря горнодобывающему сектору (+3.1%) и обрабатывающим производствам (+2.7% г/г). Одновременно с этим, рост объемов сельского хозяйства замедлился с 5.9% г/г до 2.8% г/г из-за раннего сбора урожая в этом году по сравнению с 2018 годом. В аутсайдерах остается строительство (+0.3% г/г).