ОФЗ: спрос на аукционе ОФЗ-ПД и активность на вторичном рынке снизились
На вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ-26225 (YTM 7,30%) Минфин продал бумаг на 18 млрд руб. при спросе 20 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,31%, т.е. оказалась на 1 бп выше уровня вторичного рынка на момент начала аукциона. Всего было подано заявок на 29 млрд руб., в результате чего соотношение спроса и фактического объема размещения снизилось до 1,4x против 2,6x на прошлой неделе. Доля неконкурентных заявок составила 7%. На аукцион было подано две крупные заявки (в сумме на 5,0 млрд руб., примерно 28% от всего количества размещенных бумаг), на основе которых, по сути, и была определена цена отсечения. Всего Минфин удовлетворил 49 заявок. На втором аукционе (ОФЗ-52002; YTM 3,50%) Минфин разместил все предложенные 5,3 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 3,51%, т.е. с премией к вторичному рынку в 3 бп. Спрос на аукционе составил 20 млрд руб. – столько же, сколько во время предыдущего размещения данного выпуска.
На вторичном рынке торговая активность снизилась, что, на наш взгляд, было связано с тем, что инвесторы в преддверии заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) решили занять выжидательную позицию. Оборот торгов на МосБирже составил 10 млрд руб. (в три раза меньше среднедневного оборота за последний месяц). Большинство бумаг закрылось с минимальными изменениями либо вообще осталось на прежних уровнях. Исключение составили ОФЗ-26222 (YTM 6,83%, —3 бп в доходности), ОФЗ-26221 (YTM 7,26%, —2 бп), ОФЗ-26215 (YTM 6,73%, —2 бп) и ОФЗ-26227 (YTM 6,83%, —2 бп). Облигации развивающихся стран завершили день в плюсе: 10-летние выпуски стран Восточной Европы снизились в доходности на 2–8 бп, облигации других развивающихся стран – на 1–5 бп.
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