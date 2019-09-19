После закрытия торгов в пятницу 20 сентября вступают в силу изменения в индексах FTSE и MVIS. Ниже мы приводим наш взгляд на то, как они отразятся на притоке или оттоке инвестиций из российских акций.

FTSE. По нашим оценкам, уменьшение веса обыкновенных акций Лукойла (LKOH RX) приведет к оттоку инвестиций из данной бумаги в размере 115 млн долл., соответствующем 0,9x совокупного среднедневного оборота торгов за последний месяц на биржах Москвы и Лондона. Обыкновенные акции VEON (VEON NA) исключены из индекса FTSE All-World. Однако с учетом абсолютной неликвидности VEON NA мы ожидаем, что поток будет сконцентрирован в ADS VEON (VEON UW), торгуемых на NASDAQ. По нашим расчетам, отток из акций VEON составит 60 млн долл., соответствующие обороту торгов за 4,5 дня. Включение акций Полиметалла (POLY LN) в британские индексы может обеспечить приток инвестиций в размере 70 млн долл. (2,5x среднедневного оборота торгов за последний месяц).

MVIS. Включение ГДР Полюса (PLZL LI) в индекс MVIS Russia, по нашим оценкам, приведет к притоку инвестиций в данную бумагу в размере 39 млн долл. (1,7x среднедневного оборота торгов). Мы также ожидаем оттока из привилегированных акций Транснефти (TRNFp RX) в 3 млн долл. (1,0x), ГДР Mail.ru Group (MAIL LI, 2 млн долл., 1,2x) и ГДР ВТБ (VTBR LI, 2 млн долл., 1,0x). В отношении бумаг, входящих в индекс российских компаний с низкой рыночной капитализацией MVIS Russia Small-Cap, отметим ожидаемый отток из ГДР Русагро (AGRO LI) на сумму 1 млн долл. (3,8x среднедневного оборота торгов) в результате их исключения из индекса в связи с сокращением их ликвидности. Тем временем снижение веса обыкновенных акций Highland Gold (HGM LN) в индексе MVIS Global Junior Gold Miners, по нашим расчетам, приведет к оттоку 8 млн долл. (3,4x среднедневного оборота).