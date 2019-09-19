По официальной оценке, годовые темпы роста в ключевых отраслях экономики в августе почти не изменились или даже стали слабее, чем в июле. Наиболее заметным было замедление в сельском хозяйстве, и оно, возможно, нивелирует небольшие улучшения в промышленности, строительстве и транспортной отрасли. Низкий потребительский спрос и ухудшение внешних условий оказывают давление на экономическую активность, однако увеличение расходов бюджета должно придать импульс экономике в ближайшие месяцы.

- В августе экономическая активность, по-видимому, замедлилась. Небольшие улучшения были зафиксированы в промышленности (годовой рост в августе составил 2,9% против июльских 2,8%), в строительстве (0,3% против 0,2%) и в транспортной отрасли (где снижение в августе замедлилось до 0,7% с 1,1% в июле). При этом годовой рост оборота розничной торговли замедлился до 0,8% с 1,1% месяцем ранее. Наиболее выраженное замедление прослеживается в сельском хозяйстве, где выпуск в августе увеличился лишь на 2,8% после июльского роста на 5,9%. Как отмечалось в нашем предыдущем обзоре, существенное ускорение роста в сельском хозяйстве в июле, видимо, было временным явлением, вызванным более ранним созреванием урожая в сравнении с прошлым годом.

- Потребительский спрос остается вялым на фоне ослабления динамики розничного кредитования. Как показывают данные по обороту розничной торговли, в августе годовой рост продаж продовольственных и непродовольственных товаров замедлился соответственно до 0,6% и 0,9% по сравнению с 1,2% и 1,1% в июле. Одной из причин ухудшения динамики в розничном секторе (особенно в непродовольственном сегменте) могло быть замедление роста розничного кредитования. Хотя без учета ипотеки его годовые темпы остались довольно высокими (23,6% в июле; данных за август пока нет), они снижаются уже три месяца подряд. В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего замедления в сегменте кредитования, и ситуация в розничной торговле может ухудшиться, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.