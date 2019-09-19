Вот и пройдена еще одна важная реперная точка этого года. ФРС вполне ожидаемо снизила ставку еще на четверть процента, однако облегчения участникам рынка это не принесло.

Председатель ФРС на своей пресс-конференции сказал фактически следующее (вольный перевод на русский язык): Мы (ФРС) делали и делаем все, что в наших силах, и во многом именно благодаря нашим стараниям американская экономика чувствует себя уверенно и без особых проблем. Но мы не всесильны и мы не в состоянии полностью контролировать ситуацию, когда глобальные риски растут. И растут они в том числе из-за неопределенной и весьма противоречивой мировой экономической политики президента Трампа. И поэтому за то, что будет дальше — мы уже ответственности не несем.

Конечно, все это было сказано более обтекаемо, но смысл был именно такой. И именно так все слова Пауэлла и поняли. Но вот что делать дальше — рынок ответ так и не получил. И опять, к сожалению, все упирается в американо-китайские переговоры.

Реакция рынка на слова Пауэлла была достаточно мирной. Конечно, мы увидели всплеск волатильности, но минимальное изменение индексов по итогам торгов говорит сам за себя. Мы по прежнему стоим на месте вблизи исторических максимумов в тяжелом раздумье — куда идти и что делать?

На отраслевом уровне, естественно, тоже ничего выдающегося не было. В среднем изменения по отраслям уложились в диапазон от +0,3% по коммунальному сектору до —0,4% по акциям сырьевых компаний, что в нынешних условиях с учетом всех рисков выглядит вполне закономерно.

И даже корпоративных историй вчера было совсем мало.

Конечно, разочаровал всех своей отчетностью Federal Express (FDX, —12,92%), и его вполне заслуженно укатали в «пол». Но при этом следует отметить, что в результате этого падения акции компания опустились сейчас на очень сильный уровень поддержки в районе 150$. И все-таки есть некоторый шанс, что этот уровень устоит и акции ниже не пойдут. В любом случае точка входа в эти акции очень хороша и тем кто все же верит в светлую звезду FedEx’a можно достаточно безопасно прикупить их с минимальным стопом.

Гораздо более интересная картина вырисовывается по акциям Adobe Systems (ADBE, —1,75%). Отчетность по этой компании также появилась во вторник после окончания торгов. Но в отличие от FedEx, отчетность у Adobe вышла очень сильной и при этом с хорошими прогнозами до конца года. Однако общий негативный настрой участников рынка не позволил акциям этой компании поднять голову и она всю торговую сессию находилась под небольшим давлением. В итоге мы увидели на закрытие небольшое падение в пределах 2%. По всей вероятности участники рынка достаточно быстро оценят свою ошибку и уже на ближайших торгах можно ждать восстановления котировок акций Adobe Systems.

Ожидания рынка 19 сентября

ФРС сделала свое «черное» дело и снизила-таки ставку на четверть. И на этом всё! Точка! Мировые рынки застыли в раздумье — хорошо это или плохо. И судя по первым часам после принятия решения о ставке, можно констатировать, что это решение воспринято мировым финансовым сообществом положительно. По крайней мере, какой-то остро негативной реакции точно нет.

Если на азиатском рынке мы увидели сегодня смешанную динамику, то вот в Европе все основные европейские индексы стоят в уверенном плюсе и прибавляют от 0,3% в Великобритании до почти 1% в Испании. И пока, по итогам первой половины дня, нет никаких особых поводов для пессимизма. Единственно, надо помнить, что сегодня заседание Банка Англии и в 14-00 мск мы узнаем его решение по ставке. Хотя здесь интриги никакой нет и с почти 100-процентной вероятностью ставка останется на прежнем уровне в 0,75%.

А вот в Штатах участники торгов фьючерсами на основные американские индексы проявляют пока большую осторожность и не спешат с покупками. Котировки по фьючам стоят в небольшом минусе и двигаться в сторону повышения пока не желают. Кстати, кроме общеэкономических и общеполитических факторов, сдерживающим фактором и сегодня и завтра может стать тот факт, что завтра пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов фактически по всем основным активам и в том числе по самым раскрученным и ликвидным фьючерсам на индекс S@P500. И поэтому многие не будут спешит двигать рынок в ту или иную сторону и подождут понедельника, когда вся фьючерсная торговля перейдет с сентябрьских на декабрьские контракты.

Из того что сегодня может повлиять на настроение участников рынка следует отметить достаточно интересные и важные макроэкономические данные. Если от данных по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице никто ничего нового не ждет и в этой сфере в американской экономике по-прежнему все великолепно, то вот промышленный индекс от филадельфийского ФРС может преподнести сюрприз. И при том — неприятный сюрприз. По крайней мере аналитики ожидают значительное снижение его значения с 16,8 до 11 пунктов.

Ну и наконец в 17-00 мск выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке. После супер данных, которые мы увидели на этой неделе по разрешениям на новое строительство и по закладкам новых домов, можно ожидать, что и вторичный рынок недвижимости порадует участников рынка. По крайней мере прогнозы аналитиков говорят о росте продаж. И это безусловно должно поддержать рынок.

Так что подводя итог, можно прогнозировать, что сегодня все же будут достаточно спокойные торги со слабыми попытками вытащить индексы на более высокие уровни. Однако, если рост и будет, то он ограничится несколькими десятыми долями процента и не более того. На большее пока рассчитывать не приходиться.