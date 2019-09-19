Нефть немного подешевела под влиянием статистики EIA и обещаний Саудовской Аравии быстро восстановить добычу. До конца недели в центре внимания будут политические последствия инцидента в Саудовской Аравии. Президент Дональд Трамп выразил готовность расширить антииранские санкции в течение 48 часов, подчеркнув, что есть много возможностей повлиять на Иран помимо вооруженных действий. Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, заявил, что его страна "не хочет войны". Мы полагаем, что на этом фоне цена Брент сегодня до конца дня удержится в диапазоне $63-64/барр., но котировки могут пойти вверх, если появятся новые сообщения, касающиеся военных действий в отношении Ирана (что на данный момент представляется маловероятным).

Цены на золото во время пресс-конференции Джерома Пауэлла скорректировались до $1 484 за унцию. Накануне ФРС понизила основную процентную ставку второй раз в этом году. При этом председатель центробанка Джером Пауэлл отметил, что экономика США остается в хорошей форме. Цены на золото, которые в середине дня держались на уровнях выше $1 505 за унцию на фоне риска введения новых санкций против Ирана, резко просели перед закрытием. Мы ожидаем, что сегодня котировки желтого металла вновь вернутся к отметке $1 500/унцию. Основным событием для рынка драгметаллов сегодня станет "день инвестора" Johnson Matthey в Лондоне.

Активность на рынке цветных металлов в преддверии заседания ФРС была умеренной. В Китае прозвучали политические заявления о необходимости ускоренной реализации инфраструктурных проектов. Опубликованные данные по рынкам цинка и свинца за июль не оказали влияния на ценовую динамику. Вице-председатель китайской ассоциации цветных металлов (CNIA) отметил возможные риски падения цен на алюминий в 4К19, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



