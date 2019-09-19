Российский фондовый рынок продолжает двигаться вниз, несмотря на более позитивную динамику на остальных мировых площадках. Так, индекс Мосбиржи сегодня снижается на 0,6%, а РТС — на 0,5%, в то время как азиатские индексы завершили день с разнонаправленными результатами (от —1-1,5% до +1%), а европейские торгуются преимущественно на «зеленой» территории (+0,3-0,9%).

Итоги вчерашнего заседания ФРС – Дж.Пауэлл снизил ставку еще на 25 б.п. – не стали сюрпризом для рынков, но и не привели к ралли, поскольку инвесторы сфокусировались на том, что было между строк. А именно: отсутствие единодушия среди членов Федрезерва в принятии данного решения, а также комментарии главы ФРС по поводу экономики США и его видения дальнейшей монетарной политики. Дж.Пауэлл отметил устойчивость американской экономики и обозначил, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься уже на основании реальной макростатистики, а не опасений их ухудшения из-за торговых войн. Судя по динамике большинства активов, инвесторы остались разочарованы риторикой главы ФРС, поскольку многие рассчитывают еще на одно снижение ставки до конца года. Так, консенсус показывает, что рынки по-прежнему оценивают вероятность понижения ставки на декабрьском заседании выше 60%, в то время как на октябрьском собрании подобного шага от регулятора ждут менее 40%.

Очевидно, что после вчерашнего выступления Дж.Пауэлла многие глобальные инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах хотя бы до появления новых драйверов для оптимизма. В этом мы и видим причину сегодняшней коррекции на отечественном рынке даже в условиях растущих котировок Brent.

«Черное золото» прибавляет 1,3% после двух дней снижения, несмотря на отчет Минэнерго США, который указал на рост запасов на 1 млн баррелей после четырех недель снижения, и на заявления представителей ОПЕК+ об отсутствии необходимости проведения срочной встречи после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, подтверждающие, что ситуация находится под контролем и дефицита в поставках нефти не ожидается. Вероятно, сам факт не-100% добычи в Саудовской Аравии, а также уверенность ФРС в будущем американской экономики являются достаточными аргументами, чтобы Brent спот держалась на уровне $65 за баррель, по крайней мере, на коротком горизонте.