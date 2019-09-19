Сложился краткосрочный восходящий тренд (синие линии), который пытается вывести котировки из широкого треугольника (серый пунктир) вверх. В конце прошлой недели обновили годовой максимум в рамках тенденции.

Краткосрочная картина нейтральная. Трендовые индикаторы отражают противостояние «быков» и «медведей» за направление. Например, кривые MACD подали сигнал на продажу, оставаясь в плюсовой зоне. Осцилляторы находятся возле 50%, подтверждая нейтральный расклад.

Просадки ниже 15-периодной EMA (оранжевая кривая) выкупаются, но ускорить рост котировки так и не могут. Давление на скользящую среднюю сегодня продолжилось, но нижняя граница up-тренда помогает удержать падение.

Краткосрочный сценарий: отскок наверх от текущих поддержек и подъем в рамках up-тренда. В случае пробоя нижней границы синего канала покупки стоит отложить. Но даже при таком раскладе среднесрочная восходящая тенденция от 83,5 руб. останется в силе. Допускаю ложный пробой текущих поддержек сверху.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Несмотря на близость серьезной годовой линии сопротивления (серый пунктир), существенно отскочить вниз пока не получилось. Все индикаторы на стороне покупателей. Только стохастик указывает на перекупленность акций, но в прошлый раз это спровоцировало лишь небольшую коррекцию среднесрочного up-тренда.

Отметим успешную реализацию фигуры «перевернутая голова и плечи» на недельном графике. После пробоя наверх линии шеи 95,4 руб. формация подтвердилась. В теории потенциал роста согласно фигуре сохраняется вплоть до 110-112 руб.

Уровни поддержки: 95,4 / 93,8 / 90,7 / 89,2 / 87,3

Уровни сопротивления: 97,8 / 99,5 / 101,2 / 103