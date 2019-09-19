Рубль чувствует себя уверенно на фоне снижения индексов
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 2 тыс. — до 208 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в сентябре до 12,0 п. с 16,8 п. в августе, хотя ожидалось снижение до 11,0 п. Кроме того, отрицательное сальдо счёта текущих операций США сократилось во II квартале на 5,9% до $128,2 млрд по сравнению с $136,2 млрд в I квартале.
Фьючерсы на основные индексы США почти ликвидировали свои потери, указывая на возможный нейтральный старт торгов.
Среди наиболее активных бумаг могут оказаться акции Microsoft на фоне объявления программы обратного выкупа на $40 млрд.
Российский рынок способен до конца дня сократить свои потери на фоне дорожающей нефти.
Рубль также продолжает своё укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами сентября, а также статусом высокодоходной валюты.
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