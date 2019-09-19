Чтобы отыграть рост цен на нефть, следует активно наращивать позиции в американских нефтегазовых компаниях (добыча и нефтесервис) – они наиболее перепроданы и обладают хорошим потенциалом роста. У российского нефтегазового сектора, даже в случае Роснефти, ограниченный потенциал, так как он меньше подвержен волатильности, менее закредитован и перепродан вопреки низким мультипликаторам. Рост нефти также недостаточен для укрепления рубля в текущей ситуации, поскольку причина удорожания – военный конфликт. Основной драйвер для рубля – спрос на риск из-за ослабления доллара ввиду снижения ставки ФРС и сохранения мягкой денежной монетарной политики, располагающей к дополнительному снижению ставки в этом году, что на данный момент не очевидно.

Что произошло? И что будет дальше?

Атаки на два нефтяных объекта Saudi Aramco усилили беспокойство инвесторов по поводу геополитической ситуации в регионе и ухудшения отношений между Ираном и США. Мы считаем, что прямой военный конфликт между США и Ираном маловероятен, но не исключаем жестких санкций против Ирана, которые были отменены Обамой в 2016 г., спустя 10 лет после их введения. Кроме того, США могут поддержать Саудовскую Аравию в борьбе с хуситами, так как военный конфликт в Йемене длится уже пять лет. Следовательно, напряженность на Ближнем Востоке будет способствовать росту цен на нефть.

Быстрое восстановление добычи Саудовской Аравией – единственный фактор, который может повлиять на динамику нефти.

Прогноз по нефти: $65-72/барр.

Мы считаем, что цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран. Цены могут вырасти до $75/барр. в случае обострения конфликта.

Для США будет сложно увеличить экспорт в ближайшее время из-за инфраструктурных ограничений, относящихся к поставке большого объема нефти в порты и дальнейшей дистрибуции. Порты Персидского залива не готовы принимать крупные (и наиболее экономичные) танкеры. Инфраструктурные ограничения преимущественно обусловлены отсутствием достаточного количества нефтепроводов, дорог и портов. К концу 2019 г. объем добычи в Пермском бассейне может превзойти доступные трубопроводные мощности для прокачки нефти на 750 тыс. б/с. Хорошие уровни поддержки для нефти – $65/барр. и 63,35/барр. (200-дневная скользящая средняя).

Что покупать на международных рынках?

Мы считаем привлекательными для покупки акции нефтяных и нефтесервисных компаний США: Schlumberger, Haliburton, Concho Resources, Chevron, Devon Energy, EQT Corp и VanEck oil service ETF (OIH). В среднем их акции уже прибавили 5-6% за пару дней; некоторые наиболее перепроданные, такие как Haliburton, подскочили на 10% за одну торговую сессию.

В сложившихся условиях лучшей покупкой станут американские нефтегазовые компании, поскольку у них высокая себестоимость производства, компании более закредитованы. В случае эскалации военного конфликта стоит обратить внимание и на акции американских производителей военных крылатых ракет и техники, таких как Raytheon и Lockheed Martin.

Что покупать на российском рынке?

Помимо американских акций наиболее привлекательно выглядит Роснефть и Лукойл, которые позволяют отыграть нынешний и последующий рост нефти. С начала нефтяного ралли Роснефть подорожала на 6%. Консенсус-прогноз по акциям компании в рублях на 12 месяцев: рост на 20%, до 531 руб. Если нефть продолжит дорожать, мы ждем роста Роснефти в краткосрочной перспективе до 490 руб.

В случае Лукойла потенциал роста более ограничен – порядка 10%, до 6152 руб.

Прогноз по паре USDRUB: 62,9

Мы считаем, что рубль может укрепиться до 62,9 руб. за доллар до конца месяца, если нефть продолжит торговаться в текущем диапазоне, дополнительную поддержку российской валюте окажут налоговые выплаты в конце сентября, объем которых может достичь 1,5 трлн руб., что больше среднемесячного уровня.

Несмотря на рост Brent на >10%, курс рубля повысился всего лишь на 0,5% из-за глобального укрепления доллара. Это преимущественно объясняется снижением корреляции между рублем и нефтью, которая сейчас находится на минимуме с марта 2019 г. Корреляция во многом определяется валютными интервенциями Минфина, объем которых, как ожидается, увеличится в октябре на 36%, до 300 млрд руб., из-за роста нефти в сентябре.