Российский рынок акций в четверг показал относительно слабую динамику наряду с другими развивающимися площадками. На биржах Европы и США в это же время наблюдалась либо нейтральная, либо слабо положительная тенденция.

Американский индекс S&P 500 остался чуть выше 3000 п., не став позитивно реагировать на снижение ставки ФРС. В условиях мягкой риторики регулятора все еще сохраняются шансы на его рост к новым историческим максимумам в область 3030-3050 п.

На рынке нефти накануне возобновилось движение наверх после двух сессий резкого снижения. Фьючерсы Brent прибавили 1,25% и закрывались около $64,4. Сегодня с утра котировки растут еще на 0,8%. Главным триггером восходящего движения стали сообщения в WSJ о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для снабжения своих НПЗ. Спекулятивно это положительная новость для котировок нефти, однако ее влияние, вероятно, будет ограниченным, особенно если в ближайшее время власти Саудовской Аравии будут периодически подтверждать озвученные планы по полному восстановлению объемов добычи в ближайшие недели.

Тем не менее, если говорить о среднесрочных перспективах, то умеренно положительный взгляд на фьючерсы Brent сохраняется. Увеличившаяся геополитическая премия при прочих равных может не позволить цене вернуться на исходные позиции к $60.

В четверг в США начался подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговле. В ходе двухдневных дискуссий стороны должны подготовить почву для диалога между сторонами на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Повышенные обороты торгов в индексе МосБиржи (50 млрд руб.) относительно предыдущей сессии можно списать на квартальную экспирацию во фьючерсах и опционах на акции, валюту и индексы.

Каких-то мощных драйверов конкретно сегодня пока не наблюдается. Преимущественно нейтральная динамика – наиболее вероятный сценарий. Возможно, чуть лучше рынка могут выглядеть просевшие накануне акции Лукойла, притормозят в своем снижении бумаги АФК Системы, Яндекса и временно металлурги. По индексу МосБиржи несколько дней торги могут проходить в диапазоне размером примерно 3,5%, а именно в боковом коридоре 2750-2850 п.

Если же говорить о среднесрочных перспективах, то ожидания остаются умеренно позитивными. Ключевыми факторами роста для российского рынка акций остается ожидание дальнейшего снижения рублевых ставок, самая низкая оценка по P/E среди развивающихся стран, а также самая высокая средняя дивидендная доходность. При этом курс национальной валюты и долговой профиль страны выглядят относительно стабильно, снижая для долгосрочных инвесторов валютные риски. В такой ситуации даже просто нейтральный фон уже может являться поводом для умеренно положительной динамики. Не исключено, что опережающую динамику еще некоторое время продолжат показывать преимущественно ликвидные акции, а не представители второго/третьего эшелонов.

В паре USD/RUB в ближайшее время ожидаю консолидацию в широком диапазоне. Внизу область поддержки расположена в районе 62,5-63,5 Сверху зона торможения находится около 65-65,5. При прочих равных в этих границах курс может болтаться еще несколько недель.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно откатились вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются в основном на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,07%, нефть Brent в плюсе на 0,48%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.