Внешний фон перед стартом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный.

Динамика западных площадок оказалась более умеренной, чем можно было ожидать, учитывая итоги заседания ФРС в среду. Фактически, инвесторы получили максимум того, на что могли рассчитывать – не только снижение ставки сейчас, но и высокую вероятность еще одного снижения до конца года вместе с более позитивным макроэкономическим прогнозом от регулятора. На этом фоне индекс S&P500 даже протестировал исторический максимум, но на данный момент неудачно. Желающих покупать рисковые активы сейчас больше, чем несколько недель назад, но недостаточно для уверенного продолжения роста. В условиях неопределенности участники рынка чутко реагируют на слабые оценки будущего экономического роста, а ФРС отметил, что снижает ставку из-за внешних факторов.

Пауэлл сообщал, что при стабильной ситуации в США наблюдается повышенный риск замедления в других странах, а это может оказывать эффект и на местную экономику, что и заставило FOMC пойти на пересмотр ставки.

Вслед за ФРС состоялись заседания других мировых ЦБ. Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0.75%, отметив, что находится в ожидании подробностей выхода Великобритании из ЕС, вероятно, не собираясь принимать важных решений до этого события. Банк Японии также оставил ставку неизменной, хотя она уже и так находится в отрицательной области.

Высокая волатильность цен на нефть сохраняется, даже несмотря на некоторую стабилизацию ситуации ранее. На этот раз поводом для покупок сырья спекулянтами стало сообщение западных СМИ о том, что Саудовская Аравия планирует какое-то время покупать сырье у соседних стран. На наш взгляд, это не является сильным фундаментальным фактором для роста, так как не опровергает озвученную властями Саудовской Аравии позицию по срокам и объемам восстановления добычи. Дополнительная сырая нефть может потребоваться в моменте для наполнения перерабатывающих заводов и исполнения обязательств по поставкам бензина, например, однако этот спрос будет быстро падать при восстановлении добычи в рамках прогноза, то есть до конца сентября. Именно до этого времени, вероятно, сохранится и период высокой волатильности.

Рубль в рамках наших ожиданий воспользовался итогами заседания ФРС и укрепился к доллару до 64 – это ключевой уровень, от которого будет зависеть дальнейшая динамика.

Рынок акций РФ без поддержки дорогой нефти снижается на недостатке идей и желания покупать у самых максимумов.