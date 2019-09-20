Американские биржевые площадки в четверг закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 3006,79 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,19%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,79%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась без изменений, на уровне —0,51%.

Уходящая неделя была достаточно богата на события. Так, в среду помимо снижения ключевой процентной ставки на 25 базисных пункта, американский регулятор ввел дополнительные $75 млрд в банковскую систему США для повышения ликвидности после того, как базовая процентная ставка выросла выше своего целевого диапазона впервые с момента финансового кризиса 2008 года.

Сегодня на заокеанских биржах состоится экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции, что может стать дополнительным драйвером роста индекса S&P 500. В настоящий момент S&P 500 торгуется менее чем на один процент ниже исторического максимума, установленного в июле.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,87%, закрывшись на отметке $64,81. Поводом для смены настроений послужили слухи о том, что Саудовская Аравия может прибегнуть к импорту топлива. Так, по информации Dow Jones со ссылкой на неназванные источники, Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака с просьбой о поставке порядка 20 млн. баррелей нефти для своих НПЗ. Вчера «быки» предприняли очередную попытку закрепиться над ключевым уровнем $65 по Brent, и если их усилия не увенчаются успехом, стоимость "черного золота" может вновь опуститься к отметке $63 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,85%, закрывшись на отметке 2794,77 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе на отметках 2795 и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 136000 и 133800. Сопротивления — 138000 и 139200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64 укрепившись на 0,23% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,50.