Российский рынок акций вчера снизился на 0,85% и закрылся под отметкой 2800 пунктов. При этом никаких поводов для столь сильной негативной динамики не было: фондовая Европа закрыла день уверенным ростом, неплохо подросла нефть.

Снижение российских акций на таком фоне еще раз доказывает, что на нашем рынке просто нет денег для продолжения восходящего движения. При этом потенциал роста хороший: это и выросшие цены на нефть, и очень высокая дивидендная доходность, и снятие санкционных рисков, и хороший внешний фон, и ожидания дальнейшего снижения ставки Банка России.

Поэтому очень сложно сказать, когда рынок пополнится новой порцией денег и потенциал роста начнет реализовываться.

Сегодня перед открытием внешний фон нейтральный и такого же нейтрального открытия мы ждем и от Индекса Мосбиржи. Но затем более вероятен небольшой рост – уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и «шорты» перед выходными надо бы прикрыть.

Нефть вчера уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. Считаем, что «справедливым» диапазоном цен в нынешней ситуации является 65-68 долларов за баррель.

Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги под отметкой 64. Сегодня попытки укрепления российской валюты продолжатся. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать, поскольку район 62,8 является сильной поддержкой для пары доллар-рубль: там располагаются минимумы этого года.