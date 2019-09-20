Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 п. Этому способствует в целом благоприятный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.85%) и РТС (-0.30%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренные распродажи на локальном рынке акций состоялись в противовес позитивному внешнему фону. С технической точки зрения мы наблюдали сдержанный спад индекса МосБиржи после недавней неудачной попытки обновления исторического максимума. Теперь он вернулся в сложившийся в начале сентября диапазон 2770-2820. Возможный выход вниз из указанного коридора сформировал бы негативный среднесрочный технический сигнал в пользу дальнейшего падения. Однако этого пока не произошло. Более того, с учетом недавнего взлета нефтяных котировок явные предпосылки для этого пока отсутствуют.

Фьючерсы на нефть сорта Brent завершили вчерашние торги вблизи значимого ценового уровня $65 за баррель. Таким образом, они торгуются на 5 долларов дороже, чем в прошлую пятницу. Вчера в СМИ появились слухи о том, что Саудовская Аравия заинтересована в покупке некоторого объема нефти для собственного потребления в соседнем Ираке. Позднее эти слухи были официально опровергнуты. Появились и сообщения о том, что представители компании Saudi Aramco начали интересоваться закупкой нефтепродуктов на мировом рынке, что похоже на правду.

Так или иначе, но недавняя атака на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии не прошла бесследно. Между тем, на международной арене продолжается дискуссия относительно причастности Ирана к указанному инциденту. Президент США уже объявил о скором ужесточении санкций в отношении указанной страны. Это дополнительно поддерживает нефтяные котировки на текущем сравнительно высоком уровне.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 14.6 п., или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Четверг оказался весьма небогат на важные корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер, или же были связаны с событиями предыдущих дней.

Лидером понижения среди голубых фишек выступили акции Алроса (ALRS RM, —2.32%). Они подверглись распродажам на фоне известий по поводу продвижения процесса добровольно-принудительного приобретения эмитентом находившегося в федеральной собственности АО "Производственное объединение «Кристалл». В настоящее время проводятся соответствующие корпоративные процедуры. Текущее финансовое положение одного из крупнейших в мире ограночных предприятий характеризуется как «непростое». Кроме того, «Алроса» считала завышенной оценку стоимости пакета акций «Кристалла» в размере 1.886 млрд руб.

Акции АФК Система (AFKS RM, —3.18%) растеряли почти весь свой масштабный прирост, состоявшийся в минувший вторник. Тогда они обновили многомесячный максимум на фоне сообщения эмитента о запуске программы выкупа собственных акций на рынке. Указанное решение стало неожиданностью для инвесторов и спекулянтов с учетом высокой долговой нагрузки эмитента. Вместе с тем, погашение выкупаемых бумаг не планируется. Они будут использоваться в общих корпоративных целях, в том числе и для мотивации менеджмента.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —2.44%) также растеряли часть своего недавнего масштабного прироста. Накануне они пользовались спросом в связи с заявлением члена совета директоров компании En+ Андрея Шаронова о том, что «РусАл» может выплатить дивиденды по итогам 3 квартала или за 2019 год. Эта новость пока не получила дальнейшего развития. Более того, со стороны контролирующей алюминиевую компанию En+ Group поступило сообщение о том, что она не располагает информацией о намерениях «РУСАЛа» относительно выплаты дивидендов.

Умеренным повышением против падающего рынка вчера выделались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.55%), Роснефть (ROSN RM, +0.23%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.12%), МосБиржа (MOEX RM, +0.29%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.50%), ММК (MAGN RM, +0.60%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.