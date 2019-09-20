Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после небольшого повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,2%, отступив от максимумов дня. Инвесторы сдержанно восприняли решение ФРС днем ранее снизить процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, так как регулятор не дал однозначных намеков на дальнейшее смягчение политики. Тем временем региональная статистика все еще указывает на ряд слабостей в национальной экономике.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет менее 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Индексы Китая растут на 0,5% после снижения Резервным банком страны одной из ключевых ставок кредитования. Кроме того, поддержку акциям региона оказывает более мягкая политика ряда других центральных банков и начало торговых переговоров представителей США и КНР на этой неделе.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5%, после незначительного повышения накануне, когда котировки отступили от максимумов дня. Покупки спровоцированы неуверенностью инвесторов в том, что Саудовской Аравии уже к концу месяца удастся полностью восстановить свои нефтедобывающие мощности. Цены на нефть Brent остаются выше поддержки 63,80 доллара, а котировки WTI консолидируются у сопротивления 58,70 доллара, ожидая дальнейших драйверов движения и оставаясь под краткосрочным давлением. В ближайшие дни нельзя исключать на рынке новых продаж.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга небольшим снижением, не найдя внешних и внутренних драйверов для роста. Рублевый индикатор расположен ниже 2800, что может провоцировать склонность к движению в район поддержки 2775 пунктов. Индекс РТС консолидировался у отметки 1380 пунктов, закрепление ниже которой направит его к 1360 пунктам. Импульс к снижению на рынке на данный момент не так велик, но все же оба индикатора склонны к коррекции с недавних максимумов.

Рубль при этом немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже 64 руб, но осталась выше поддержки 63,80 руб, пробой которой направит ее на обновление недавнего минимума 63,66 руб. Пара евро/рубль оставалась на небольшом расстоянии от недавнего минимума 70,29 руб и не смогла закрепиться выше сопротивления 70,80 руб.

Утром российские фондовые индексы получат поддержку от восходящей динамики нефтяных и азиатских площадок, в связи с чем могут попробовать отвоевать часть утерянных накануне позиций. Поводов для уверенного повышения, однако, на данный момент нет, а потенциал нисходящей коррекции все еще не исчерпан, что может вернуться индексы к снижению в течение дня. Рубль продолжает чувствовать себя уверенно и, вероятно, продолжит попытки укрепления как к доллару, так и к евро.