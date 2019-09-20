Российский рынок акций мало изменится, рубль подрастет на умеренно позитивном внешнем фоне. Фондовым рынкам пока не хватает драйверов для сильного роста, рубль же будут поддерживать растущие котировки нефти и налоговый период.

ИНДЕКСЫ

"В целом аппетит к риску на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Американские фондовые индексы по-прежнему близки к историческим максимумам, но явного драйвера для обновления этих уровней пока не хватает. Развивающиеся рынки за последние несколько дней отступили от своих локальных максимумов, и скорее демонстрируют боковую динамику", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Внешний фон сегодня может способствовать консолидации индекса вблизи этого уровня, при этом на горизонте ближайших недель при улучшении настроений на глобальных рынках видим основания вернуться ближе к уровням исторических максимумов, считает аналитик.

Желающих покупать рисковые активы сейчас больше, чем несколько недель назад, но недостаточно для уверенного продолжения роста, считает Вадим Кравчук из ИФК "Солид".

ВАЛЮТА

Сегодня попытки укрепления российской валюты продолжатся, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". "Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать, поскольку район 62,8 является сильной поддержкой для пары доллар-рубль: там располагаются минимумы этого года", — добавляет он.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний к периоду налоговых платежей, рост котировок нефти, а также привлекательная доходность российских ценных бумаг, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара рубль-доллар в пятницу проторгуется в диапазоне 63,65-64,35.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы закрылись в четверг фактически без изменений после небольшого роста с утра. Биржи Европы закрылись ростом после заседаний крупнейших мировых финансовых регуляторов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,02-0,12%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,09%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,01%.

Стоимость нефти растет на 0,68% — до 64,84 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,14% — 1,1056 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам, несмотря на улучшение внешнего фона. Рынок может быть подвержен некоторой коррекции после роста последних дней, не исключают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,85%, до 2794,77 пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1378,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 15 копеек — до 64,01 рубля, евро — на 10 копеек, до 70,64 рубля, следует из данных Московской биржи.