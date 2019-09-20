На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения.

Вчерашний и сегодняшний день небогаты на макроэкономические данные, поэтому основные финансовые активы торгуются в довольно узких диапазонах. Тем не менее, аппетит к рисковым активам остается повышенным на фоне целого ряда факторов.

Во-первых, вчера президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о весьма вероятном заключении сделки между ЕС и Великобританией до 31 октября. Если сделка действительно будет заключена, то Британия сможет выйти из ЕС в установленный ранее срок, что заметно снизит неопределенность в отношении экономических перспектив страны. На этом фоне фунт продолжает укрепляться и торгуется в районе отметки 1.26 в паре с долларом США.

Кроме того, в утренние часы стало известно, что ЦБ Китая снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков, которая является бенчмарком для ставок по кредитованию, на 5 бп. до 4.2%. Это говорит о том, что Китай по-прежнему ищет способы, которые позволят поддержать замедляющуюся экономику. В совокупности со снижением ставок от ЕЦБ и ФРС это также позитивно влияет на большинство рисковых активов.

Пара EURUSD торгуется на уровне 1.106. После прошедших заседаний ключевых мировых центральных банков теперь внимание рынков будет направлено на данные по экономической активности в ЕС и США (следующая неделя) и на итоги торговых переговоров между США и Китаем в начале октября. Сегодня же мы ожидаем спокойных торгов в условиях нейтрального внешнего фона.

Российский валютный рынок

Российская валюта накануне стала лидером среди валют развивающихся стран. Рубль укрепился на 0.3% в паре с долларом США и на 0.2% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) вчера закрылся в отрицательной зоне (-0.3%). Поддержку рублю продолжает оказывать сохранение нефтяных котировок на комфортных уровнях выше $60/bbl, а также фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября.Сегодня в утренние часы российская валюта торгуется в русле остальных рисковых активов, которые получают поддержку на глобальных площадках от целого ряда факторов (см. раздел «Глобальные площадки»).

На наш взгляд, до старта торговых переговоров между США и Китаем на высшем уровне в начале октября рубль вполне может сохранить текущие комфортные уровни, так как вряд ли накануне празднования годовщины образования КНР (1 октября) китайская сторона пойдет на эскалацию торговых противоречий.