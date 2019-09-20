По итогам вчерашнего дня уровень ликвидности в банковской системе существенно не изменился, однако спрос на ликвидность со стороны банков начал расти в преддверии уплаты налогов. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась на 21 бп (до 6,82%) на фоне по-прежнему высоких ставок денежного рынка США (хотя и сместившихся ниже относительно недавних максимумов). Закрытие произошло на отметке 7,44% (+118 бп). Как мы отмечали ранее, на следующей неделе мы ожидаем увеличения волатильности на денежном рынке. Обратим внимание на то, что ставки процентных свопов и котировки FRA вчера заметно снизились. Значения 6x9 и 9x12 FRA опустились на 14 бп, до 6,92% и 6,83% соответственно. Ставки процентных свопов снизились примерно на 10 бп по всей длине кривой. Ставки кросс-валютного свопа также сместились ниже – в частности, 5-летняя ставка опустилась на 5 бп, до 5,56% (OIS). В результате, базисная кривая повысилась на 4–8 бп.