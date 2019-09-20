Денежный рынок: спрос на ликвидность со стороны банков начал расти
По итогам вчерашнего дня уровень ликвидности в банковской системе существенно не изменился, однако спрос на ликвидность со стороны банков начал расти в преддверии уплаты налогов. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась на 21 бп (до 6,82%) на фоне по-прежнему высоких ставок денежного рынка США (хотя и сместившихся ниже относительно недавних максимумов). Закрытие произошло на отметке 7,44% (+118 бп). Как мы отмечали ранее, на следующей неделе мы ожидаем увеличения волатильности на денежном рынке. Обратим внимание на то, что ставки процентных свопов и котировки FRA вчера заметно снизились. Значения 6x9 и 9x12 FRA опустились на 14 бп, до 6,92% и 6,83% соответственно. Ставки процентных свопов снизились примерно на 10 бп по всей длине кривой. Ставки кросс-валютного свопа также сместились ниже – в частности, 5-летняя ставка опустилась на 5 бп, до 5,56% (OIS). В результате, базисная кривая повысилась на 4–8 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190920/830339940.html