Дума одобрила бессрочное продление надбавок к НДПИ для нефтяников и "Газпрома"
Неделю назад Минфин РФ предложил сделать бессрочными повышающий коэффициент к формуле расчета НДПИ для Газпрома и надбавку к формуле расчета НДПИ для производителей нефти. Вчера Госдума одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс в третьем, заключительном чтении. По действующему законодательству повышающий коэффициент к НДПИ Газпрома (1,44) и надбавка к НДПИ на нефть (428 руб. на тонну) были утверждены лишь на срок до конца 2021 года.
Установление бессрочных надбавок означает ежегодное увеличение налогового бремени отрасли на 350 млрд руб. ($5,5 млрд) в год после 2021 года: это дополнительно 140 млрд руб. ($2,3 млрд) для Газпрома и 210 млрд руб. ($3,2 млрд) для нефтяных компаний. Повышающий коэффициент к НДПИ для Газпрома уже включен в базовый долгосрочный сценарий в рамках нашей оценочной модели. Надбавка к налогу на нефтяные компании, видимо, должна компенсировать убытки бюджета от предоставления дополнительных налоговых стимулов, которые сейчас обсуждаются (это льготы по НДПИ для Приобского месторождения и повышение ставки обратного акциза для стимулирования инвестиций в переработку).
Таким образом, быстрое утверждение дополнительных налогов, на первый взгляд, может показаться неблагоприятным событием для отрасли, однако мы убеждены, что эффект от этих изменений, скорее всего, будет ближе к нейтральному ввиду грядущих дополнительных налоговых льгот, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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