Основная часть ожидаемых событий, оказывающих определяющее значение на финансовые рынки, в сентябре состоялась. Напомним, что в начале месяца, 6 сентября, Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7%. И это самое низкое значение ключевой ставки, начиная с 03 марта 2014 года. Тогда произошло первое в истории расчета повышение с начального значения в 5,5% до 7%. Таким образом, запас для продолжения смягчения монетарной политики сохраняется, однако его потенциал становится все более ограниченным.

Банк России, вероятнее всего, перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике после достижения ключевой ставки диапазона значений в 6,5-6,75%. В этой связи до конца года мы ожидаем последнее снижение и, скорее всего, оно будет более агрессивным, нежели предыдущие и составит 50 базисных пунктов. В соответствии с календарем основных событий, до конца года ожидается еще два заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике (25 октября и 13 декабря). Мы полагаем, что на ближайшем заседании мегарегулятор выдержит паузу, а уже 13 декабря примет решение по заключительному снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

Последняя дата является предпочтительной еще и потому, что в этот день состоится пресс-конференция Председателя Банка России, на которой он сможет более подробно обосновать принятое решение и обозначить необходимые ориентиры для рынка, связанные с переходом на нейтральную денежно-кредитную политику.

Подытоживая вышесказанное можно ожидать, что обозначенные тенденции могут продолжить благоприятно сказываться в первую очередь на долговом рынке. В этой связи тренд на рост цен биржевых облигаций в ближайшие месяцы, скорее всего, сохранится. Ближайший ориентир роста по индексу IFX-CBonds-P (ценовой индекс корпоративных облигаций) – отметка в 108 пунктов, ориентир роста по индексу RGBI (ценовой индекс государственных облигаций) – круглая отметка в 150 пунктов.

Следующим событием, определяющим перспективу, стало решение ФРС от 18 сентября снизить ставки на 25 базисных пунктов до 1,75-2,00%. Вместе с тем, смягчение в США и в России – это совершенно разные процессы.

В России ЦБ РФ осуществляет политику таргетирования инфляции, то есть в условиях повышенной инфляции принимаются меры по ее ограничению. В данном случае снижение ставки ведет к снижению стоимости финансовых ресурсов и как следствие, обеспечивает предложение товаров и услуг без повышения цен на них. Такие действия мегарегулятора создают условия для восстановления экономики и соответственно обеспечивают восстановление позиций рубля. Это является объяснением плавного восстановления рубля на валютном рынке, наблюдаемое с начала 2019 года. Вместе с тем, снижение стоимости ликвидности с одной стороны, и продолжение восстановления рубля с другой, — являются факторами, оказывающими противоположное влияние на рынок долевых активов. В сбалансированном состоянии эти факторы будут компенсировать друг друга, однако, в случае, если восстановление рубля станет более стремительным, это окажет давление на рублевые цены на рынке акций. На наш взгляд, текущее положение остается разбалансированным, поэтому в краткосрочной перспективе на рынке акций давление сохранится.

В то же время за океаном происходят иные процессы. На наш взгляд, ключевой задачей ФРС является обеспечить ослабление доллара для снижения себестоимости производства внутри страны и усилить инфляционные процессы, чтобы простимулировать экономическую активность. Снижение ставки, впрочем, как и возможные другие меры (например, возобновление количественного смягчения) должны привести не только к исключению дефицита ликвидности, но, напротив, обеспечивать некоторый уровень избыточного предложения ликвидности. Таким образом, если данная политика окажется успешной, большинство активов будет сохранять склонность к укреплению в долларовом выражении, подобно тому, как это происходило в периоды прошлых количественных смягчений.