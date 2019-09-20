На рынке ничего не происходит. Ничегошеньки! И даже обидно как-то. И скучно. А ведь хочется драйва и движухи. Но тишина на фондовом рынке, как мы знаем, обманчива. И после некоторого затишья всегда происходит взрыв. И чем дольше длится затишье, тем сильней потом сверкают громы и молнии. Но пока… на рынке царит тишина. Минимальные изменения индексов мы наблюдаем всю эту неделю. Так, за последние 3 дня индекс S@P500 изменился на целый 1 пункт!!! То есть менее чем на 0,04%! Согласитесь, налицо «дикая» волатильность. Аналогичные изменения мы видим и по другим индексам. На фоне такой волатильности и обороты на торгах существенно снизились и находятся сейчас на минимальных уровнях этого года.

Аналогичная картина наблюдается и в отраслевом разрезе — плюс-минус 0,4% по всем отраслям — вот все, на что способны сейчас участники рынка. Причем одна половина секторов в плюсе, а вторая — в таком же минусе. Конкретно по итогам вчерашних торгов чуть лучше остальных чувствовали себя акции медицинских и биотехнологических компаний. Чуть хуже, но тоже с положительным результатом завершили день акции компаний, работающие в технологическом и коммунальном секторах. И кстати, то, что и технологические, и коммунальные акции росли фактически одним темпом, подтверждает, что рынок сейчас абсолютно безыдейный. Ведь в нормальных условиях акции этих двух секторов находятся в противофазе — одни растут, а другие падают или в лучшем случае стоят на месте.

Поэтому все что остается инвесторам, так это отыгрывать отдельные корпоративные новости, которых, кстати, тоже не очень много.

Одним из героев вчерашнего дня стала компания Microsoft (MSFT, +1.84%), акции которой смотрелись явно лучше рынка. Может быть, рост был не такой уж и большой, но на фоне всех остальных рост почти в 2% смотрится очень хорошо. Кроме всего прочего надо отметить, что вчера акции мирового лидера капитализации переписали свой абсолютный исторический максимум, а это всегда дело не совсем простое. Повышенный спрос на акции технологического гиганта был вызван сообщением компании о повышении дивидендов более чем на 11% — с 46 до 51 цента на акцию, а также информацией, что будет запущена программа по выкупу акций (buyback) на общую сумму в 40 млрд. долларов.

Ну, а главным лузером вчерашнего дня стали акции одного из лидеров в области глобальных медиа и развлечений — компании The Walt Disney Company (DIS, —2,56%). Однако назвать снижение акции компании на 2.5% катастрофическим нельзя. Скорее это некоторая коррекция хорошо выросшей в этом году акции в преддверии старта «октябрьской войны» в области стримингового TV, в которую вовлечены такие гиганты как Apple (AAPL) со своим Apple TV, непосредственно сама компания Disney и, конечно же, Netflix (NFLX). А на подходе ведь еще и AT@T (T) со своим Time Warner, а также стриминговое TV от компании Comcast (CMCSA).

Ожидания рынка 20 сентября

Текущая пятница должна быть тихой и спокойной, собственно, точно такой же как и вся текущая неделя. Общая обстановка на финансовых рынка сегодня складывается вполне оптимистично — никто никого не кошмарит и никаких происшествий пока не наблюдается. Более того, есть даже хоть и небольшой, но позитивчик. Это Индия.

Индия не часто попадает в сводки финансовых новостей, и ее влияние на общемировые настроения инвесторов в принципе не очень велики. Но сегодня индийский рынок рванул вверх на рекордные за последнее время 5% на фоне снижения корпоративных налогов, и это ввиду отсутствия других значимых новостей тут же стало мировой новостью №1. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Будем дружно радоваться этому.

Поэтому, с одной стороны, особых ожиданий от рынка сегодня ни у кого нет, а с другой стороны, небольшой позитивчик способен поддержать быков в их нелегком бычьем деле переписывания исторических максимумов, до которых по прежнему рукой подать. Так что, при сильном желании эти цели могут быть достижимы даже сегодня. Ну что такое в конце концов +0,7% для участников рынка — раз плюнуть. И все же пока ожидать совсем уж большого ажиотажа на рынке не стоит. Тихо, спокойно, размеренно и не спеша идем вверх. Пока вверх… И что будет завтра, по-прежнему никому не известно. Так что тем, кто не торгует внутри дня, надо просто пока отдохнуть и постоять в стороне. Генеральное сражение пока не наступило и надо экономить силы — они нам еще понадобятся и думается — очень скоро. Ведь пружина не может сжиматься бесконечно.