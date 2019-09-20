Цены на нефть после бурных колебаний в начале недели, когда котировки менялись по 10-20% в течение торговой сессии, к концу недели стабилизировались в районе 65 долл. за барр. В итоге, получилось, что фьючерс за неделю добавил 5 долл., то есть на рынок вернулась традиционная премия за геополитические риски.

Так и осталось не до конца понятным, как быстро Саудовская Аравия и компания Aramco восстанавливают разрушенную нефтяную инфраструктуру в Абкайке. Сначала приходили сообщения, что восстановление займет от двух месяцев до полугода. Потом оказалось, что уже половину мощностей восстановили, но к концу недели появились сообщения, что Саудовская Аравия запросила “нефтяную помощь” в размере 20 млн. барр. у соседнего Ирака для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов – а это значит, что есть сложности, с которыми не удается быстро справиться.

Как бы там ни было, на данный момент игроки на нефтяном рынке понимают, что обстановка в зоне Персидского залива остается сложной. Конфронтация США и Саудовской Аравии с Ираном будет только нарастать. Поэтому, можно точно сказать, что уровень риск премии в 5 долларов сохранится, а при обострениях она может подскакивать и до 10-15 долл. В результате, даже несмотря на спад в мировой экономике, цены на нефть будут оставаться на текущих значениях, а любой военный сценарий может привести к взлету котировок и до 100 долл. за барр.