Московская биржа сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 сентября 2019 года. Были внесены небольшие изменения в основные и отраслевые индексы российского рынка с учетом того, что некоторые эмитенты благодаря росту бизнеса, финансовых показателей и стоимости акций стали играть более важную роль.

В базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС впервые будут включены акции «Группы ЛСР». С начала 2019 года строительная компания отметилась выдающимся ростом акций на 15% и высокой дивидендной доходностью около 10%. До этого строительный сектор в индексе МосБиржи был представлен лишь одной единственной компаний «ПИК».

В базу расчета индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции «НЛМК», вытеснив бумаги «Банка ВТБ», который в текущем году разочаровал инвесторов низкими дивидендными выплатами, хотя и обещал поднять их до 50% чистой прибыли в 2020 году. Таким образом, в индексе станет больше представителей металлургического сектора, что в целом соответствует структуре экономики России, которая во многом полагается на горнодобывающий и металлургический сектора.

В базу расчета индекса МосБиржи 10 войдут привилегированные акции «Сургутнефтегаза» вместо обыкновенных акций «Магнита». «Магнит» был последним представителем потребительского сектора в данном индексе, однако на протяжении последних нескольких лет ритейлеры чувствуют себя не лучшим образом ввиду сокращения располагаемых доходов населения и снижения потребительских расходов. На данный момент в индексе представлены компании финансового нефтегазового, металлургического и транспортного секторов. «Сургутнефтегаз» в сентябре привлек внимание инвесторов новостью о создании дочерней компании «РИОН», которая будет заниматься инвестированием в ценные бумаги. Сыграли свою роль и высокие дивиденды по префам, которые обеспечили инвесторам доходность более 18% годовых. «Сургутнефтегаз» напомнил акционерам, что компания входит в топ-3 в России по добыче нефти, а потому является системообразующей.

Говоря об отраслевых индексах МосБиржи, в состав индекса потребительского сектора войдут акции «Русской Аквакультуры», в состав индекса химии и нефтехимии будут включены обыкновенные акции «Нижнекамскнефтехима», который в этом году отличился, выплатив спецдивиденды за прошедшие 3 года. Инвесторы ожидают, что компания вот-вот завершит масштабную инвестиционную программу и сможет демонстрировать двузначные темпы роста выручки и чистой прибыли, будет выплачивать хорошие дивиденды. Из базы расчета индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции «ДЭК».

Внесение акций в рыночные индексы может способствовать притоку капитала в акции эмитентов за счет фондов, которые инвестируют в индексы и рынок в целом, а не в отдельные бумаги. Мы ожидаем, что это окажет небольшую поддержку акциям компаний «ЛСР», «НЛМК», «Нижнекамскнефтехим» и «Сургутнефтегаз». Негативно на исключение из индексов, возможно, отреагируют «ВТБ» и «Магнит». Тем не менее реакция вряд ли будет продолжительной.