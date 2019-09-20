Курс рубля на завершающейся рабочей неделе разнонаправленно колебался против доллара и евро. При этом основные резервные валюты во второй половине недели обновили минимумы с конца июля, упав до 63,5775 рубля и 70,2125 рубля, соответственно. Однако затем рубль отскочил вниз, а концу недели приблизился к локальным максимумам.

Факторами динамики российской валюты стали аппетит к риску на валюты развивающихся рынков на фоне решений по денежно-кредитной политике (ДКП) мировых центробанков, а также рынок нефти, показавший повышенную волатильность после атаки на саудовские нефтяные объекты. Однако последний в целом остался выше уровней предыдущей недели.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался почти на 30 копеек 64 рублей, евро — на 70 копеек до 70,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась ниже 4,15 тысячи против 3,9 тысячи неделей ранее.

НЕФТЬ И ЦЕНТРОБАНКИ

Рубль начал неделю уверенным укреплением к максимумам с конца июля против доллара и евро на фоне взлета нефтяных котировок в район 72 долларов за баррель (более чем на 19%).

Нефтяной рынок таким образом отреагировал на разрушение нефтяных объектов крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти — Саудовской Аравии, которые подверглись атаке дронов в прошлую субботу. Это сократило производство страной нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.

Впрочем, благодаря бюджетному правилу, скачок рубля вверх к доллару оказался не столь масштабным, как нефтяной рывок, что подтолкнуло рублевую цену черного золота к максимумам за несколько недель — выше уровня 4,4 тысячи за баррель сорта Brent против 3,9 тысячи в конце предыдущей недели.

Однако саудовский фактор оказался краткосрочным на фоне заверений саудитов в способности быстро восстановить поставки нефти на мировой рынок, и рубль после предыдущих нескольких дней роста попытались скорректировать вниз. Так, перед этой коррекцией, доллар снижался к рублю три дня подряд, а евро — семь дней.

Сгладил ситуацию и президент США Дональд Трамп, который, хотя и склоняется к версии о виновности Ирана в атаке на саудовские нефтяные объекты, решил не предпринимать военной операции против Тегерана, а ограничился санкционным инструментом.

В итоге в середине недели рубль снижался вслед за коррекцией нефти вниз. Саудиты радовали рынок заявлениями, что восстановят добычу нефти и даже доведут ее до 11 миллионов баррелей в сутки в течение 2-3 недель.

Во второй половине недели рубль переключился на другие факторы. Так, ФРС США ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, однако не дала четкого сигнала относительно дальнейших действий в плане денежно-кредитной политики (ДКП).

Впрочем другие центробанки мира в целом поддержали спрос на рисковые активы. Банки Англии и Японии сохранили ДКП прежней и просигнализировали о возможности дальнейшего ослабления ДКП в случае необходимости.

Народный Банк Китая снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым ориентиром для кредитования.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в повышательном тренде против доллара и евро на фоне сохранившего уверенные позиции рынка нефти. За неделю он прибавил порядка 5 долларов, поднявшись в итоге в район 65 долларов за баррель сорта Brent.

Минфин на очередных аукционах по размещению ОФЗ продал бумаг на 23,51 миллиарда рублей из предложенных 25,3 миллиардов рублей (по номиналу) и при общем спросе в 48,14 миллиарда. Таким образом, не давая премии к рынку, ведомство продолжает размещать рублевые инструменты, поддерживая carry trade в пользу рубля.

Минфин заявил о планах размещения ОФЗ на 2,3 триллиона рублей, 2,5 триллиона и 3 триллиона рублей (по номиналу), соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах. Чистое привлечение займов (с учетом погашения) при этом составит от 1,55 до 1,8 триллиона рублей в год.

Пока же пик налогового периода и высокие цены на нефть должны поддержать рубль в последнюю неделю третьего квартала.