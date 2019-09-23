Отыграв заседание ФРС и подтянув на квартальную экспирацию индексы к своим историческим максимумам, участники финансовых рынков вновь переключились на торговые отношения между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Рынки негативно восприняли новость о том, что китайская делегация отменила поездку в фермерские штаты США и вернется на родину раньше, чем было запланировано. Не порадовало инвесторов и заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не хочет заключать частичную торговую сделку с Поднебесной, из его слов следует, что торговая война еще очень далека от своего завершения.

В результате американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне нового торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,49%, закрывшись на отметке 2992,07 пунктов, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,59%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на шесть базисных пунктов, до 1,72% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до —0,53%.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов выросли на 0,57%, закрывшись на отметке $64,77. Поддержку игрокам на повышение оказали вышедшие данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных установок в США на прошедшей неделе снизилось на 14 единиц до минимума с мая 2017 года. Однако дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent по-прежнему будет зависеть от того, смогут ли быки закрепиться над уровнем $65.

Индекс МосБиржи в пятницу прибавил скромные 0,06%, закрывшись на отметке 2796,41 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2810 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134600 и 133000. Сопротивления — 137200 и 139200 пунктов.

Российская валюта завершила прошлую неделю на отметке 64,01 руб./$, снизившись в пятницу на 0,01% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.