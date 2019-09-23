Предыдущую торговую неделю индекс МосБиржи завершал чуть ниже уровня 2800 п. Если не учитывать высокий пятничный аукцион закрытия, то падение рынка наблюдалось уже 4 сессии подряд.

Тем не менее об устойчивом нисходящем тренде пока говорить преждевременно. Индекс МосБиржи, на наш взгляд, пока еще отрисовывает границы нового коридора боковой консолидации. Ближайшая сильная область поддержки расположена в район 2750-2760 п. Внешних причин для более серьезной просадки пока не появляется.

В это же время участники рынка не находят локальных драйверов для роста, которые бы позволили подняться к новым историческим максимумам – выше уровня сопротивления 2850 п. Ключевые внешние факторы в виде действий мировых ЦБ, волатильности нефти и торговых переговоров уже по большому счету отыграны. Положительные ожидания по индексу МосБиржи сохраняются лишь на среднесрочном горизонте, что обусловлено фактором поступательного снижения рублевых ставок, высокой дивидендной доходностью российских акций и относительно низкими мультипликаторами и пр.

На рынке по-прежнему прослеживается тенденция опережающей динамики в наиболее ликвидных бумагах, а не в акциях второго и третьего эшелонов в целом. Эта особенность характерна для продолжительной фазы роста, которая наблюдается с начала года. А вот в периоды рыночного отката или же просто консолидации лучше остальных могут выглядеть устоявшиеся дивидендные истории с доходностью выше среднерыночной (МТС, Юнипро, МосБиржа и др.).

Рынок нефти тем временем выглядит относительно стабильно. После амплитудной предыдущей недели в ближайшие дни волатильность снизится. При этом общий взгляд на дальнейшие перспективы по динамике фьючерсов Brent остается умеренно позитивным. Геополитическая премия в цене после событий в Саудовской Аравии не должна позволить вернуться на исходные позиции к $60. Наоборот, сохраняются шансы на тестирование области $67-70.

Более того, согласно пятничным данным от Baker Hughes, продолжается устойчивое снижение количества активных буровых установок в США. За неделю показатель снизился до 719 уст (-14 уст.). Год назад количество буровых было на уровне 866. Подобная тенденция пока еще идет вразрез с трендом по увеличению добычи в стране, однако на горизонте нескольких кварталов все это должно будет привести к тому, что темпы роста производства окажутся ниже ожидаемых.

В паре USD/RUB в ближайшее время не ожидается серьезных колебаний. Внизу область поддержки расположена в районе 62,5-63,5 Сверху зона торможения находится около 65-65,5. При прочих равных в этих границах курс может болтаться еще несколько недель.

До публикации результатов по итогам III квартала российскими компаниями остается еще 3-4 недели, так что в ближайшие дни корпоративный фон может остаться ненасыщенным. На этой неделе фокус на макростатистику ключевых экономик. В частности, в четверг будет опубликована финальная оценка по ВВП США за II квартал, а в пятницу цифры по доходам/расходам населения и заказам на товары длительного пользования. Сильные данные – повод для пересмотра вероятности дальнейшего смягчения политики ФРС, что негативно для рынков акций.

Среди событий в бумагах российских компаний можно выделить последний день перед закрытием дивидендного реестра в среду в Татнефти. На одну бумагу будет выплачено 40,11 руб. Кроме того, согласно сообщению Ведомостей, уже на этой неделе может состояться SPO Русагро.

Что касается торговых переговоров США и Китая на прошлой неделе, то обе стороны сообщают, что они прошли конструктивно. В октябре планируется провести встречу на более высоком министерском уровне. В это же время Дональд Трамп заявил, что не намерен заключать с КНР сделку в ограниченном формате, ему нужно полное всеобъемлющее соглашение. Подобная риторика указывает нам на то, что шансы на скорое достижение компромисса остаются весьма низкими. Тем не менее участники рынка уже не так сильно реагируют на происходящее. Торговые переговоры и их итоги просто отошли в фоновый режим ожидания.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,40%, нефть Brent в плюсе на 1,06%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и «высокого» аукциона закрытия можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже или даже совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.