В пятницу продолжалась коррекция-консолидация немногим ниже 1400 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лукойл (LKOH) и Новатэк (NVTK) подорожали на 1.8%, Норникель (GMKN) – на 1.1%. Тем временем в минусе закрылись бумаги корпорации Алроса (ALRS, —2.1%), ММК (MAGN, —2.0%), Сбербанка (SBER, —1.3%). Участники рынка пока не нашли поводов для сильных движений, ожидая новостей относительно переговоров между США и КНР по вопросам торговли, а также устранения неопределенности в сроках восстановления добычи нефти Саудовской Аравией.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 4.6%, Самараэнерго (SAGO) – на 4.5%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.8%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Некоторое повышение волатильности на фондовом рынке США и последовавшая коррекция вниз по азиатским фондовым индексам (надо заметить, что в Японии сегодня торги не проводятся по случаю Дня осеннего равноденствия) могут оказать давление на активность покупателей в начале торгов, но не дают оснований для заметного сокращения позиций по российским бумагам, которые по-прежнему торгуются с большим дисконтом к зарубежным аналогам по сравнительным мультипликаторам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.