Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается
В пятницу продолжалась коррекция-консолидация немногим ниже 1400 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лукойл (LKOH) и Новатэк (NVTK) подорожали на 1.8%, Норникель (GMKN) – на 1.1%. Тем временем в минусе закрылись бумаги корпорации Алроса (ALRS, —2.1%), ММК (MAGN, —2.0%), Сбербанка (SBER, —1.3%). Участники рынка пока не нашли поводов для сильных движений, ожидая новостей относительно переговоров между США и КНР по вопросам торговли, а также устранения неопределенности в сроках восстановления добычи нефти Саудовской Аравией.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 4.6%, Самараэнерго (SAGO) – на 4.5%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.8%.
Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается коррекция вниз.
Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Некоторое повышение волатильности на фондовом рынке США и последовавшая коррекция вниз по азиатским фондовым индексам (надо заметить, что в Японии сегодня торги не проводятся по случаю Дня осеннего равноденствия) могут оказать давление на активность покупателей в начале торгов, но не дают оснований для заметного сокращения позиций по российским бумагам, которые по-прежнему торгуются с большим дисконтом к зарубежным аналогам по сравнительным мультипликаторам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190923/830343660.html