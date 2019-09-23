Российский рынок акций провел в пятницу на отрицательной территории. Лишь покупки в последний час торгов и на послеторговом аукционе вытащили Индекс Мосбиржи в символический плюс.

Таким образом, никакой локальной перекупленности на рынке нет, но нет и свежих денег для уверенного роста. Именно отсутствие притока нового капитала является основной причиной того, что российский рынок акций на прошлой неделе выглядел чуть хуже мировых аналогов.

Однако сегодня мы попробуем подрасти. По крайней мере с утра внешний фон этому способствует: американские фьючерсы прибавляют 0,3-0,4%, отметку 65 долларов за баррель тестируется нефть.

Рекомендуем обратить внимание на немного перегретый «Норильский Никель». Сегодня он опять пойдет вверх, отыгрывая утренний рост цен на никель, палладий и платину. Однако с бумагой нужно быть очень осторожным: тот же никель в последние дни сильно лихорадит.

Подобрался к поддержке Сбербанк. В пятницу он был неоправданно сильно перепродан и сегодня должен отскочить как минимум на пару рублей.

Если нефть продолжит рост, то нас порадует «нефтянка», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть». У нефти же есть все шансы сходить как минимум в район 67 долларов за баррель. Риск уменьшения поставок саудовской нефти, нарастание напряжённости вокруг Ирана, еще не в полной мере отражены в текущих котировках.

Рубль вновь попробует подрасти, несмотря на то что пара евро-доллар вновь сверху вниз подкрадывается к важной отметке 1,10. Однако с большой вероятностью рубль в ближайшие дни на фоне налогового периода попробует приблизиться цели роста – отметке 62,8 руб за доллар.