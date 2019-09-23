В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Последние решения ФРС практически полностью нашли свое отражение в цене активов, и внимание инвесторов переключается на главный вопрос мировой повестки – торговый спор США и Китая, а также продолжает фокусироваться на сообщениях из Саудовской Аравии, которые имеют важнейшее значение в определении справедливых уровней цен на нефть. Индексы Китая начали неделю ощутимым снижением, что вызвано противоречивыми новостями относительно взаимоотношений с США. С одной стороны Вашингтон сразу на год исключил из списка товаров с повышенными пошлинами более 300 наименований, что является позитивным моментом, с другой, СМИ ранее сообщали, что китайская делегация покидает США раньше времени, что трактуется отрицательно.

Исключений из списка пошлин добилась и Apple, которая просила о них еще с начала лета, так как несет потери из-за роста тарифов. Тем не менее, риск коррекции западных площадок в краткосрочной перспективе преобладает. Мы видим, что реакция на достаточно благоприятные итоги заседания ФРС была слабой, так как инвесторов больше беспокоят упоминания о замедлении мировой экономики и торговом споре, нежели текущее смягчение курса. При этом основных результатов от торговых переговоров можно ждать не ранее середины октября. Торговые договоренности США и Японии показывают, какие условия Вашингтон считает приемлемыми для себя – пошлины на ввоз авто останутся даже после подписания соглашения, будет ли готов Китай на что-то аналогичное, остается под вопросом.

Спекуляции вокруг сроков восстановления добычи в Саудовской Аравии продолжаются, что напрямую отражается на ценах и волатильности сырья. СМИ подогревают ситуацию, сообщая о продолжительных работах, которые могут занять несколько месяцев. В то время как Саудовская Аравия по примеру США обвинила в нападении Иран, новые угрозы поступили из Йемена. Все это обеспечивает рост цен в начале недели. Ключевой уровень по Brent – 65 за баррель. Рубль в пятницу не смог закрепиться к доллару ниже 63.80, однако в начале недели может предпринять еще одну попытку в случае роста сырьевых цен и слабости доллара на мировых площадках. За неделю по 18 сентября был зафиксирован приток в ориентированные на РФ фонды, но конец недели получился слабым для рынка акций. Продавали широкий перечень бумаг, что в текущей ситуации может быть негативным сигналом. В отсутствие значимых корпоративных новостей снижение может продолжиться.