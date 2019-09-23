Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после небольшого снижения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,5-0,8%. Индекс S&P500 на прошлой неделе, таким образом, так и не достиг исторического максимума 3028 пунктов. Давление на рынки оказали сообщения о более раннем, чем ожидалось, отъезде китайской делегации из США, хотя на выходных представители Штатов охарактеризовали прошедшие переговоры как “продуктивные”. Стороны готовятся к переговорам на высшем уровне, которые возобновятся в октябре.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,4%.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Индексы Китая теряют порядка 1,5% ввиду неопределенности в отношении торговых переговоров, а также возобновления протестов в Гонконге на выходных.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть более 1%, после отступления от максимумов дня в пятницу, когда котировки в итоге закрылись в небольшом минусе. На рынок поступают сообщения о том, что для восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии могут уйти месяцы, а не недели, как обещали в королевстве, что оказывает поддержку котировкам. Кроме того, пятничный отчет Baker Hughes показал падение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 14 единиц, до 719 единиц, а власти Штатов направили дополнительные военные силы в район Персидского залива. Цены на нефть Brent остаются выше поддержки 63,80 доллара, а котировки WTI пытаются отвоевать сопротивление 58,70 доллара. В краткосрочной перспективе цены обладают неплохими шансам на возвращение к более уверенному росту.

Основные события недели: индекс делового оптимизма Германии Ifo, индекс потребительского доверия США, продажи нового жилья в США, индекс потребительского доверия Германии Gfk, окончательный ВВП США во 2-м кв, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, заказы на товары длительного пользования США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы без единой динамики, отступив от минимумов дня. Рублевый индикатор отступил от поддержки 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой может ускорить падение вплоть до уровня 2670 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает отметка 2820 пунктов. Индекс РТС тем временем закрепился выше поддержки 1375 с ближайшим сопротивлением на уровне 1400 пунктов. Оба индекса расположены у важных уровней, которые могут определить дальнейшее направление краткосрочного движения.

Рубль при этом изменился незначительно против доллара и евро. Пара доллар/рубль к концу сессии вернулась к 64 руб, оставаясь выше поддержки 63,80 руб, пробой которой направит ее на обновление недавнего минимума 63,66 руб. Пара евро/рубль опустилась к минимуму сентября 70,29 руб, после чего отступила вверх, ближе к сопротивлению 70,80 руб. На данный момент рубль не спешит обновлять максимумы, хотя все еще держится уверенно.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от попыток нефтяных цен вернуться к росту в начале новой недели, в связи с чем можно ожидать небольшого повышения и на рынках РФ. Поддержку российским индексам, вероятно, будет оказывать и их близость к важным техническим значениям. Поводов для уверенного повышения, однако, все еще нет, а потенциал укрепления рубля может быть ограничен близостью локальных максимумов. На мировых биржах в понедельник будут оценивать предварительные данные по деловой активности в промышленном секторе, который в последнее время чувствует себя слабо.



