"Префы" "Сургутнефтегаза" исключены из портфеля наиболее привлекательных акций
Мы исключили привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSp) из портфеля наиболее привлекательных акций.
С момента включения SNGSp в портфель наиболее привлекательных акций его котировки выросли на +23%, опередив индекс РТС на +16% и более чем полностью отыграв снижение, произошедшее после того, как бумага начала торговаться без дивидендов. Недавнее укрепление рубля до 64 руб./долл. может негативно отразиться на дивидендной доходности SNGSp за 2019 г.: с учетом текущего курса рубля и текущих цен на нефть (Brent 65 долл./барр.) она составляет всего 4,5%. Мы считаем, что на сегодняшний день потенциал предложенной нами торговой идеи исчерпан, и исключаем бумагу из портфеля наиболее привлекательных акций.
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