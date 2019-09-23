Мы исключили привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSp) из портфеля наиболее привлекательных акций. 

С момента включения SNGSp в портфель наиболее привлекательных акций его котировки выросли на +23%, опередив индекс РТС на +16% и более чем полностью отыграв снижение, произошедшее после того, как бумага начала торговаться без дивидендов. Недавнее укрепление рубля до 64 руб./долл. может негативно отразиться на дивидендной доходности SNGSp за 2019 г.: с учетом текущего курса рубля и текущих цен на нефть (Brent 65 долл./барр.) она составляет всего 4,5%. Мы считаем, что на сегодняшний день потенциал предложенной нами торговой идеи исчерпан, и исключаем бумагу из портфеля наиболее привлекательных акций.