После активных движений последних недель финансовые рынки ищут возможности для консолидации в ближайшие дни. Важных релизов статистических данных на текущей неделе немного – ожидаются ускорение базовой инфляции в США по итогам августа (с 1.6% до 1.8% г/г, публикация в пятницу 15:30) и стабилизация индикатора деловых настроений в Германии в сентябре (публикация во вторник 11:00). С точки зрения политических дискуссий, в центре внимания останется выход Великобритании из ЕС, в частности, судебное решение о том, имел ли премьер-министр Б.Джонсон право приостановить работу Парламента.

Через неделю градус напряжения обещает спасть еще сильнее – с 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт в честь Дня Образования КНР.

Что касается наиболее яркого источника волатильности последних недель – рывка цен на нефть вверх после событий в Саудовской Аравии – то затишье в сегменте существует лишь на поверхности. Геополитическая неопределенность, волатильность и устойчивый ценовой шок до конца 2019 года – примерно так смотрят на текущую ситуацию сырьевые стратеги Societe Generale. В конце прошлой недели они пересмотрели прогноз по ценам на нефть марки Brent на 4к’19 до $70/барр. (+$12/барр.), тем самым, повысив риски и более быстрого снижения цен к концу 2020 года (4к’20 $56/барр., —$6/барр.).

Всю прошлую неделю нефть марки Brent колебалась в интервале $64-70/барр. с оглядкой на комментарии представителей Саудовской Аравии и их сигналы о горизонтах восстановления поврежденных мощностей. Перспективы быстрого возвращения поставок из Саудовской Аравии пока не вызывают доверия, поэтому краткосрочная и среднесрочная траектория нефти выглядит оправданной. Однако немаловажным аргументом для положительной премии в нефтяных котировках в моменте остается геополитическая компонента, в частности, за эскалацию конфликта между Саудовской Аравией, США и Ираном.

По мнению экономистов SG, последствия текущего ценового шока будут стоить порядка 0.1пп ВВП в течение двух лет и 0.2пп в течение трех ближайших лет, правда, эффект будет неравномерно распределен между регионами. Спрос со стороны Азии может стать слабым звеном, что впоследствии приведет к увеличению избытка предложения «черного золота» и окажет дополнительное ценовое давление уже к концу 2020 года.

Подобное видение ситуации на сырьевом рынке может несколько ослабить перспективы реализации нашего сценария по курсу рубля, но только в конце 2019 года (USD/RUB 66.5), когда цена на нефть может превысить наши первоначальные предпосылки. Напротив, прогноз на 2020 год (квартальная траектория 65.5 / 66.0 / 66.5 / 67.5) повышает свои шансы на реализацию.